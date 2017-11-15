Рада завтра рассмотрит проекты строительства автобанов с участием концессионеров

В «Инфраструктурный день», 16 ноября, Рада рассмотрит законопроект №6766, предусматривающий изменения в законодательство, которые позволят концессионерам участвовать в строительстве скоростных магистралей. Об этом во время заседания ВР сообщил Ярослав Дубневич, председатель парламентского комитета по вопросам транспорта, передает "Апостроф".

«Цель законопроекта - усовершенствование законодательного регулирования строительства и эксплуатации автомобильных дорог общего пользования государственного значения на условиях концессии, а также - улучшения инвестиционного климата, - заявил Дубневич в своем выступлении с трибуны ВР. - Законопроект призван реально запустить механизм концессии на дорогах. Он четко определяет правила и условия для инвесторов, которые с его принятием получает гарантии защиты своих вложений в украинские дороги».

Ранее СМИ сообщали, что механизм концессии предполагает строительство современных скоростных магистралей в Украине силами иностранных компаний - концессионеров. Компания за свой счет строит дорогу, поддерживает ее в надлежащем состоянии, и взимает плату за проезд, а также использование инфраструктуры - мотелей, ресторанов, заправок и т.д. По истечении определенного договором срока концессии, например, через 25 лет, единственным распорядителем дороги становится государство. Поскольку международные скоростные магистрали вплотную подошли к западным границам Украины, интерес к их продолжению по нашей территории имеется, как у государства, так и у крупных иностранных компаний, занимающихся дорожным строительством. Действие законопроекта не распространяется на уже существующие или строящиеся за счет госфинансирования магистрали. Речь исключительно о новых проектах.

Также, как сообщил Ярослав Дубневич, в «Инфраструктурный день» - 16 ноября - Рада планирует рассмотреть еще ряд транспортных законопроектов, касающихся речного, грузового автомобильного, авиационного сообщения. В частности, планируется принять законопроект №5261 О внесении изменений в Воздушный кодекс Украины - он предполагает приведение национальных требований в авиационной отрасли в соответствие с международными.