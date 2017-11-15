"Укравтодор" хочет объявить тендер на реконструкцию дороги Киев - Чернигов

Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") в этом году планирует объявить тендер на реконструкцию дороги Киев - Чернигов, а также подписать договор на реконструкцию северной объездной дороги Житомира.

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Об этом сообщил исполняющий обязанности главы "Укравтодора" Славомир Новак на заседании правительства в среду.

"В ближайшее время планируем подписать договор на реконструкцию северной объездной дороги Житомира в бетоне, которая будет расширена до 4 полос. Еще в этом году планируем объявить тендер на реконструкции дороги М-01 Киев - Чернигов", - сказал он.

Также Новак сообщил, что в этом году был завершен капитальный ремонт дороги Киев-Обухов, а также начаты работы по проектам строительства объездных дорог на трассе М-03 Киев - Харьков - Довжанский.

По его словам, "Укравтодор" подписал в этом году 10 новых контрактов на сумму свыше100 миллионов долларов.

"…Кратко о проектах МФО (международные финансовые организации – УНИАН). Мы подписали в этом году уже 10 новых контрактов на сумму больше 100 миллионов долларов. Объявили тендеры на сумму 500 миллионов долларов", - сказал Новак.

Как сообщал УНИАН, ранее министр инфраструктуры Владимир Омелян заявлял, что следующем году в Украине может быть отремонтировано около 4-5 тысяч километров дорог государственного значения в случае утверждения госбюджета на 2018 год с объемом финансирования дорожного хозяйства в размере 40 миллиардов гривень.

Проект государственного бюджета на 2018 год предусматривает увеличение финансирования строительства и ремонта украинских дорог на 37% по сравнению с 2017 годом - до 44 миллиардов гривень.

По информации правительства, в 2016 году в Украине было отремонтировано 816 километров дорог, еще на 711 километрах положено защитное покрытие. По словам министра инфраструктуры Владимира Омеляна, дорожная отрасль Украины в 2016 году была профинансирована на 10 миллиардов гривень из заявленных правительством около 20 миллиардов гривень.

По данным "Укравтодора", ежегодная потребность в финансировании автодорог в стране оценивается по меньшей мере в 60 миллиардов гривень.