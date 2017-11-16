В 2018 году приведем в порядок все главные дороги в Запорожской области - Брыль

В следующем году все главные дороги в Запоризький области будут приведены в порядок. Об этом заявил председатель Запорожской облгосадминистрации Константин Брыль при проверке выполнения ремонта автодороги Н-08 Борисполь-Днепр-Запорожье.

«Запланированный на этот год ремонт дороги Киев-Днепр уже выполнен на 45%.

Нас удовлетворяют качество и темпы выполнения работ подрядчиком. Мы укладываемся в запланированные сроки. В следующем году продолжим сотрудничество с этим подрядчиком. Думаю, что при такой скорости мы в 2018 году приведем в порядок все главные дороги региона », - заявил Константин Брыль.

Председатель ОГА также отметил, что ремонт дорог обеспечивает работой сотни людей, в регионе создаются новые рабочие места, развивается предпринимательство. «Каждый отремонтированный километр дороги дает несколько сотен рабочих мест. Речь идет не только о наших строителях и ремонтниках. Ведь вдоль обновленных дорог будут строиться заправки, кафе и развиваться другие направления бизнеса », - отметил глава области.

Константин Брыль сообщил, что уже в следующем году запланирована передача на баланс Запорожской области 5000 километров дорог. Финансирование из госбюджета ремонта дорог в 2018 году составит 540 000 000 гривен. Однако пообещал, что ремонтировать не только центральные дороги, но и автодороги между районами.