Омелян: ГПУ проводит обыски в УЗ, в коррупции подозреваются Дубневичи и Ко

16 ноября правоохранители проводят обыски в 6 регионах Украины в деле злоупотреблений в "Укрзализныци". Об этом в Facebook сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян.

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"Сегодня Генеральная прокуратура Украины совместно с Национальной полицией проводят около 50 обысков в шести регионах Украины по делу злоупотреблений в особо крупных размерах и преступном сговоре с целью коррупционных доходов", - написал он.

"Подозреваются граждане Дубневичи, Михальчук, Костюк и другая веселая гоп-компания. Вывод – коррупция на высоком уровне таки есть! Я снова прав!", - добавил Омелян.

По его словам, важно, чтобы это дело довели до конца.

"Чтобы это не стало очередной серией Discovery Channel: поймал-сфотографировал-отпустил! Правоохранители уверяют, что идут до конца и ни на какие компромиссы не согласны", - подытожил Омелян.

Как сообщал УНИАН, решение о подчинении "Укрзализныци" правительству было принято в начале 2017 года после публичных разбирательств между министром инфраструктуры Владимиром Омеляном и главой компании Войцехом Балчуном. Комментируя данное решение, премьер-министр Владимир Гройсман отмечал, что переподчинение компании позволит исключить ситуации ее превращения в заложницу личных отношений и амбиций чиновников разных рангов.

В конце августа Омелян сообщил, что Окружной административный суд Киева признал недействительным правительственное постановление №52 "О внесении изменений в устав "Укрзализныця" от 18 января 2017 года, который предусматривает вывод "Укрзализныци" из подчинения Министерства инфраструктуры Украины.

В августе он заявил, что убытки "Укрзализныци" от коррупции и неэффективного использования средств составляют 10-15 миллиардов долларов в год. По его словам, эти деньги можно было бы направить на закупку новых локомотивов и запуск новых программ по обновлению подвижного состава.

На последнем заседании правительства Омелян призвал уволить члена правления "Укрзализныци" Сергея Михальчука, который курирует сектор пассажирских перевозок.

В начале года министр инфраструктуры призывал правоохранительные органы публично отчитаться о результатах проверки предприятий, связанных с народным депутатом от фракции "Блок Петра Порошенко", главой комитета Верховной Рады по вопросам транспорта Ярославом Дубневичем, которые поставляют "Укрзализныце" большое количество железнодорожных изделий.

В интервью УНИАН директор компании "АТ Механика" Виталий Руденко заявлял, что менеджмент "Укрзализныци" с 2005 года не допускает его компанию к тендерам, используя различные уловки. Кроме того, многие высокопоставленные чиновники "Укрзализныци" являются помощниками Дубневичей.

СМИ ранее сообщали о том, что в начале февраля обыск в работающих в нефтегазовой сфере компаниях братьев Дубневичей проводила СБУ. Тогда же появилась информация, что спецслужба расследует злоупотребления фирм Дубневичей на сумму 1 миллиард гривень. В июне Высший админсуд принял к рассмотрению жалобу управления Государственной фискальной службы во Львовской области, которая около двух лет добивается в судах внеплановой проверки "Корпорации КРТ", подозревая компанию в неправильном формировании налогового кредита на огромную сумму. Осенью 2016 года декларации Богдана и Ярослава Дубневичей вызвали фурор в СМИ и среди экспертов, поскольку в них были указаны значительные суммы наличных средств и огромное количество зарегистрированного на них и членов их семей недвижимого имущества. В частности, братья Дубневичи оказались лидерами среди украинских политиков по количеству задекларированных наличных средств. Богдан Дубневич задекларировал 11,5 миллиона долларов, его жена Татьяна располагает 137,1 миллиона гривень. Ярослав Дубневич хранит наличкой 8 миллионов 230 тысяч долларов США, 2 миллиона 780 тысяч евро и 5 миллионов гривень.