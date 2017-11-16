Победить пробки: дорого, сложно, но можно

Количество автомобилей в Украине на тысячу населения превысило 200 штук. Как результат, ежедневно водители в крупных и даже небольших городах сталкиваются с пробками. Особенно остро дорожные заторы замечают в городах-миллионниках. И кто бы что ни говорил, но только самого спокойного человека может не раздражать потеря, как минимум, получаса времени на утреннюю или вечернюю тянучку.

Эта проблема вовсе не нова, и многие города мира уже десятки лет активно исследуют и решают проблемы заторов. Иногда придумывая довольно радикальные способы борьбы с пробками.

Одним из первопроходцев в вопросе масштабной очистки от «лишних» автомобилей является Лондон. Еще в 2003 году проезд в Сити - деловую часть города, стал платным. На сегодня за право въехать в Сити автомобилисту нужно отдать около 11,5 фунтов. Прибавите к этому по 2-3 фунта в час за парковку, и станет понятно, почему мэр Лондона говорил «пусть в Сити въезжают те, кто может себе это позволить». За 10 лет, платный въезд в Сити принес бюджету Лондона около 2,6 миллиардов фунтов. Значительная часть этих средств была направлена на развитие дорожной сети и общественного транспорта. Уже в первый год число людей, въезжающих в Сити на автобусах, выросло на 37%, а количество выбросов СО2 снизилось на 22%.

Похожую систему ввел Стокгольм. Там сделали платным въезд в центр города в будние дни с 6:30 до 18:30. Платить нужно всем, кроме владельцев электрокаров, водителей автобусов, экстренных служб, а также тех, кто проезжает на остров Лидингё. Стоимость зависит от конкретного времени. Только за первые два года работы системы общий поток автомобилей удалось снизить на 25%. В абсолютных числах это минус миллион автомобилей ежедневно. К тому же, доходы сферы дорожного хозяйства Стокгольма выросли на 300 тысяч евро в день.

Другой способ выбрал Париж. Там многие улицы разделили на две полосы. Широкая осталась для общественного транспорта. Вторая – для частных авто. Между полосами установили бетонные разделители и ввели огромные штрафы за выезд на полосу для общественного транспорта. В итоге, по самым скромным оценкам, количество автомобилей действительно уменьшилось на 10-15%. Однако в целом проблема заторов не решилась, и город продолжает стоять в серьезных пробках.

Многие города мира уже десятки лет активно исследуют и решают проблемы заторов. Иногда придумывая довольно радикальные способы борьбы с пробками

С присущей прагматичностью к вопросу подошли немцы – создали и настроили идеально выверенную и быструю систему общественного транспорта. Со множеством тарифов и приятных скидок. В результате, мегаполисы Германии ощутили «потери» частного трафика. На общественный транспорт также делают упор в Барселоне и Лондоне. Там давно занялись разработкой мобильных приложений, способных спланировать маршрут человека самым быстрым и удобным способом в режиме реального времени. Это мотивирует людей пересаживаться на общественный транспорт. Ведь так ты наверняка знаешь, когда будешь дома.

Дальше, конечно, идут меры по организации парковок. Например, в центре Берлина очень сложно найти место для бесплатной стоянки. При очевидных неудобствах, это мотивирует водителей отказываться от частного транспорта в пользу общественного. Сегодня очень многие выбирают оставлять автомобили на перехватывающих загородных парковках и добираться на работу более дешевым и быстрым способом.

Что касается Украины, то постоянный рост числа автомобилей начинает доставлять неудобства жителям большинства областных центров. Уже сегодня в часы пик многие улицы стоят, а навигатор, оценивая интенсивность заторов, мечется между 8 и 10 баллами. Дело в том, что большая часть улиц современных украинских городов проектировались, исходя из намного меньшего количества транспорта. Добавьте к этому, что почти всегда одну полосу занимают припаркованные автомобили, и получим свой маленький Париж – только с выделенной полосой для парковки, вместо автобусов. Серьезные проблемы движению создают также грузовые автомобили, которые часто вынуждены проезжать через город даже в случае транзита.

Вместе с тем, несмотря на немалую общую протяженность дорожной сети Украины, ее можно значительно улучшать и адаптировать к сегодняшним условиям. Один из главных и доступных вариантов решения, а в некоторых городах и предупреждения заторов – это строительство и реконструкции объездов населенных пунктов.

Что касается Украины, то постоянный рост числа автомобилей начинает доставлять неудобства жителям большинства областных центров. Уже сегодня в часы пик многие улицы стоят, а навигатор, оценивая интенсивность заторов, мечется между 8 и 10 баллами

Во-первых, тогда в город могут уезжать только те автомобили, которым это действительно нужно. Также объезды могут быть полезны жителям близлежащих населенных пунктов, давая возможность попасть в областной центр с разных сторон. Как результат, снизится интенсивность трафика на наиболее загруженных магистралях, потому что у водителей появятся более выгодные, с точки зрения временных затрат, альтернативные маршруты.

Например, на сегодняшний день проекты, финансируемые Мировым Банком, ЕБРР и ЕИБ предполагает строительство/реконструкцию обходов Полтавы и Житомира, а в рамках проекта «Панъевропейские коридоры» (который также финансируется совместно с ЕБРР и ЕИБ) запланировано и проводится улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог на подъездах к Киеву.

Данные меры позволят серьезно снизить нагрузку в черте населенных пунктов, ведь грузовые автомобили смогут вовсе не въезжать в города. С другой стороны, они позитивно скажутся на более равномерном распределении трафика. При этом, жителям не придется отказываться от личного транспорта в пользу общественного из-за невозможности дорожной сети вместить всех любителей поездок на собственных авто, с чем столкнулись многие европейцы.

Елена Криворучко, директор ГП «Укрдоринвест»