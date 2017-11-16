Цена краденного Крыма: в России цены на топливо бьют рекорды

Рост цен на горючее гарантированно продолжится - благодаря новым ставкам акцизов на бензин и дизтопливо, принятым Госдумой во втором чтении, сообщает Газета.ru.

Читайте такжеПоток в оккупированный Крым со стороны материковой Украины неуклонно снижается – ГПСУ

"Госдума приняла во втором, основном чтении, поправки в Налоговый кодекс, предусматривающие увеличение ставок акцизов на автомобильный бензин класса 5 и дизельное топливо", - говорится в сообщении.

Отмечается, что повышение цен на горючку начнется с Нового года. В соответствии с поправками, с 1 января 2018 года ставка акцизов на бензин класса 5 с 1 января 2018 года увеличится на 10,7% по сравнению с действующей в этом году и составит 11,213 тысячи рублей (186 долларов) за тонну.

"Ранее предполагалось, что в 2018 году будет действовать ставка в размере 10,535 тысяч рублей (175 долларов) за тонну", - подчеркивает издание.

Второй этап повышения предусмотрен с 1 июля 2018 года — до 8,258 тысячи рублей (137 долларов) за тонну. Ранее предполагалось, что в 2018 году будет действовать ставка 7,072 тысячи рублей (117 долларов) за тонну.

В 2019 году ставка составит 8,541 тысячи рублей (142 доллара) за тонну вместо 7,355 тысячи рублей (122 доллара), в 2020 году — 8,835 тысячи рублей (147 долларов) за тонну вместо 7,649 тысячи рублей (127 долларов) за тонну.

Прежде всего, дополнительные средства планируется направить на строительство новых автомобильных дорог - в аннексированном Крыму, а также в Калининграде и на Дальнем Востоке.

Эксперты отмечают, что почувствуют на себе рост стоимости топлива без исключения все категории граждан, даже те, кто не владеет собственным автомобилем. Рост стоимости топлива учитывается при ценообразовании всех без исключения товаров и услуг за счет необходимости транспортировки.

Как сообщалось ранее, оптовые цены на бензин в России в середине ноября достигли рекордного уровня в 2017 году.

Стоимость бензина АИ-92 с 7 по 13 ноября выросла на 2,3 процента, до 42,850 тысячи рублей (711 долларов) за тонну, АИ-95 — на 1,7 процента, до 44,990 тысячи рублей (747 долларов) за тонну.