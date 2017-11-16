В ЕС продолжают расти продажи авто: что покупают европейцы

Продажи новых легковых автомобилей в странах Европейского Союза (без учета Мальты) в январе-октябре 2017 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличились на 3,9% - до 12,8 млн единиц, сообщается в отчете Ассоциации европейских производителей автомобилей (ACEA).

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Согласно опубликованным данным, за анализируемый период все основные европейские рынки показали рост. Регистрации автомобилей в Италии увеличились на 8,9%, в Испании - на 7,3%, Германии – на 2,3%, во Франции - на 4,8%, в Великобритании - снизились на 4,6%.

Согласно сообщению, в октябре 2017 года по сравнению с прошлогодним показателем продажи авто в ЕС выросли на 5,9% - до 1,169 млн единиц.

По итогам октября авторынки Евросоюза продемонстрировали разные показатели продаж автомобилей. Так, рост авторынка произошёл в Италии – на 7,1%, Испании – на 13,7%, Франции – на 13,7%. В то же время британский рынок в прошлом месяце показал снижение на 12,2%.

Лидерами по объему продаж по-прежнему остаются Германия (272,855 тыс. авто), Франция (176,492 тыс.) и Великобритания (158,192 тыс.).

Лидером европейского авторынка остается концерн Volkswagen. При этом продажи компании по сравнению с прошлогодним результатом снизились на 4,8% – до 286,774 тыс. автомобилей. Рыночная доля компании в октябре 2017 года по сравнению с сентябрем 2016 года незначительно снизилась до 24,5% с 24,8%.

Автомобильный концерн PSA Group, объединяющий бренды Peugeot и Citroen, в октябре по сравнению с прошлогодним показателем увеличил объем продаж на 74,1% - до 189,876 тыс. единиц, доля компании на рынке выросла с 9,9% до 16,2%.

Компания Renault занимает третье место с результатом 123,956 тыс. проданных авто, показав при этом рост продаж на 17,7%, а доля компании выросла до 10,6% с 9,5%.

Как сообщал УНИАН, по итогам 2016 года продажи легковых автомобилей в ЕС выросли на 6,8% – до 14,6 млн штук.

ACEA – Ассоциация европейских производителей автомобилей, созданная как лоббистская организация европейских автопроизводителей.