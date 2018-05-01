Дорожный бум: Украина планирует поменять свою автомобильную карту за три года

Ремонт дорог – главный приоритет в деятельности правительства Владимира Гройсмана. Именно поэтому уже несколько лет подряд на капитальный ремонт главных дорожных артерий и латание дыр на второстепенных дорогах выделяются миллиарды гривен. Только с бюджета, к примеру, в 2017 году было выделено 12 млрд. грн. Еще 10,2 млрд. грн поступило от таможни за 9 месяцев этого года.

«По факту мы имеем более 20 миллиардов. Хотя планировалось 35. Соответственно, наш прогноз по капитальному ремонту дорог – около 2 тысяч километров на конец года», - отметил министр инфраструктуры Владимир Омелян.

На следующий год запланировано выделение денег на ремонт дорог как минимум во вдвое большем объеме. Только в проекте госбюджета-2018 предусмотрено свыше 40 миллиардов. «С 1 января 2018 года будет внедрен Дорожный фонд как новый инструмент финансирования. И от этого финансирование дорог только увеличится… В следующем году это будет больше 42 миллиардов", - не так давно заверил премьер-министр Владимир Гройсман. Следовательно, и количество отремонтированных дорог должно вырасти. Однако, чтобы все дороги привести в порядок Украине, как уверяют чиновники, нужно выделять не менее 50 млрд грн и в течении пяти лет.

Что построят на Западе?

Помимо ремонта и латания дыр, в ближайшие годы в Украине начнется несколько масштабных дорожных проектов. Одним из таковых будет строительство Северной объездной дороги вокруг Львова, которая должна соединить важные дорожные артерии Украины – трассы Киев-Чоп, Львов-Краковец и Львов-Луцк.

Протяженность новой объездной дороги составит 24 км и будет иметь 4 полосы движения – по две в каждую сторону. При этом на дороге предусмотрено строительство трех современных эстакад из железобетонных конструкций.

Кроме того, в месте пересечения новой объездной дороги с трассой Киев-Чоп и Львов-Луцк возле села Малые Подлески планируется обустроить транспортную двухуровневую развязку.

Пока этот проект только в планах. Летом "Укравтодор" заявил, что готов объявить тендер на разработку соответствующей проектной документации. Стоимость строительства и источник финансирования этого проекта пока, что не известны.

Не менее масштабное строительство ожидается на уже действующей Львов–Мукачево. «Сейчас дорога М-06 из Мукачево во Львов проходит через сложный горный рельеф, следовательно, проезд по ней занимает около 3,5 часов. Новый автобан сократит время в пути до двух», - считают в «Укравтодоре».

Сейчас специалисты разрабатывают проект, который как раз и должен содержать разработку оптимальной концепции маршрута с предложениями по реконструкции имеющихся участков дороги или строительства новых, а также определения стоимости проекта в соответствии с выбранной концепцией.

Кроме этого, «Укравтодор» совместно со Всемирным банком разрабатывает еще один проект - реконструкции дороги от города Мукачево до села Дыйда с сооружением нового одноименного КПП.

Это должно снять нагрузку с контрольно-пропускного пункта «Чоп-Захонь», на который пока приходится основная часть грузовых автомобильных перевозок. Таким образом, будет решена многолетняя проблема сообщения между Украиной и Венгрией.

В «Укравтодоре» не уточняют сроки строительства, однако пообещали, что до конца 2017 года закончат этап проектирования.

Кроме этого, до 2020 года планируется строительство объездной дороги вокруг Берегово и реконструкцию автомобильной дороги Берегово - Мукачево, а также расширение и модернизацию пункта пропуска «Берегшурань-Лужанка (Астей)».

Развитие автомобильных дорог от города Мукачево до села Дыйда и от Берегово до Мукачево планируют осуществить за кредитные средства. Их в прошлом году правительство Венгрии предоставило Украине в размере 50 млн евро – на обустройство украинско-венгерской границы.

Еще одна радость для автомобилистов – строительство нормальной автомагистрали на участке Львов-Дубно. По крайне мере, Министерство инфраструктуры Украины заявило, что совместно изучает возможность строительства скоростной дороги со Всемирным банком. Эта трасса является частью дороги международного значения, которая начинается в Киеве и заканчивается на границе с Венгрией на КПП «Чоп». Однако, по словам министра инфраструктуры Владимира Омеляна, сейчас узкий участок дороги Львов-Дубно существенно сдерживает поток движения.

Кроме этого, в «Укравтодоре» сообщили, что они проводят тендер на капитальный ремонт и реконструкцию дороги длинной 41 км на границе Хмельницкой и Винницкой областей. А в Тернопольской области «Укравтодор» планирует построить объездную дорогу для города Тернополь длинной 8,6 км.

Следует ожидать улучшения состояния дороги Стрый-Тернополь-Кропивницкий-Знаменка. Правда, ремонтировать будут не всю трассу, а только в пределах Хмельницкой области. За работу на этом достаточно большом участке возьмется не отечественная компания, а китайская Xinjiang Communications Construction. Именно работники Поднебесной за 38,485 млн долл. должны привести эту дорогу в полнейший порядок.

Также, на западе страны хотят строить платную дорогу Львов-Краковец. В начале октября Омелян заявил, что тендер могут объявить в этом году. «Я думаю анонс будет в этом году. Это реально, и мы попробуем. Для этого нужно пройти изменения в законодательстве о концессии. Это эксперимент и будем исходить из траффика», - сказал он.

Стоить отметить, что эти планы не являются новыми. Еще в 2015 году "Укравтодор" объявил конкурс на строительство концессионной дороги Львов-Краковец. Но в сентябре того же года стало известно, что конкурсные заявки претендентов не соответствуют условиям конкурса. В связи с этим Министерство инфраструктуры сообщило, что рассчитывает перезапустить конкурс после того, как будет усовершенствовано законодательство Украины о концессии, а также о государственно-частном партнерстве.

Центр и север Украины – тоже не в обиде

Дороги центра и севера Украины также не будут обделены вниманием. Сейчас, как известно, полным ходом идет капитальный ремонт участка Киев-Белая Церковь протяженностью 63,7 км. Работы компания «Альтком» начала еще в 2013 году и планирует, наконец-то, завершить их в текущем году.

Но может так случится, что недавно капитально отремонтированная дорога на Белую Церковь будет не единственной. В планах правительства – построить еще одну трассу, но платную. Или как говорят, концессионную. Такую неожиданную новость еще летом сообщил УНИАН советник и. о. председателя «Укравтодора» Александр Кава. По его словам, "Укравтодор" уже проводит подготовку техзадания для запуска строительства концессионной дороги. Цена вопроса – около 300 млн долл. Вложить эту сумму должен инвестор, который затем на протяжении 25 лет взимать плату за проезд.

Однако идея строительство новой дороги на Белую Церковь у многих чиновников вызывает недоумение. «Я общался с инвесторами. Они не пойдут на инвестиции 150-200 миллионов евро. Для чего? Сейчас есть крутая бесплатная дорога, которая постоянно обновляется», - заявил в интервью УНИАН замминистра инфраструктуры Виктор Довгань.

Планов громадье на центральный и северные регионы Украины и в «Укравтодоре». В компании уже готовы взяться за капитальный ремонт трассы Бровары-Кипти длинной 80 км. Работы будут осуществляться за счет средств ЕБРР (Европейский банк реконструкции и развития) и ЕИБ (Европейсккий инвестиционный банк).

Помимо этого, в «Укравтодоре» намерены за деньги Всемирного банка построить объездную дорогу в Борисполе длинной 15 км: ведь сейчас узкая центральная улица этого городка уже не выдерживает огромного транспортного потока, идущего на Киев и обратно. Из-за этого в бориспольских пробках запросто можно застрять на несколько часов.

Также, в этом году «Укравтодор» планирует объявить тендер на реконструкцию дороги Киев-Чернигов и подписать договор на реконструкцию Северной объездной дороги Житомира.

В среду глава «Укравтодора» Славомир Новак отчитался о завершении работ по капитальному ремонту участка дороги Киев-Знаменка на отрезке от Киева до Обухова протяженностью 29 км. Ремонт дороги обошелся «Укравтодору» в 46,5 млн евро, которые дали в кредит Европейский банк реконструкции и развития и Европейский инвестиционный банк. Теперь «укравтородоровцы» намерены с новыми силами в следующем году взяться за ремонт трассы от Обухова к Знаменке. Пока запланировано на этой дороге капитально отремонтировать два участка длинной 36,6 км и 26 км и два путепровода через железную дорогу на 107 километре.

Не оставить без внимания обещают и трассу государственного значения Киев-Днепропетровск, идущую через Борисполь, Переяслав-Хмельницкий и Кременчуг. Сейчас работы по ремонту отдельных участков трассы проводит турецкая "Онур Конструкцион Интернешнл". На это ей выделили почти полмиллиарда гривен. Завершить работы турки обязаны к середине 2019 года.

Важным проектом для Днепропетровской области будет реконструкция южного въезда в город Днепр. В августе премьер Гройсман пообещал, что эти работы будут завершены в следующем году. Для этого, правительство Украины до конца года намерено выделить 250 млн грн. «Я думаю, что 250 миллионов гривен мы выделим на то, чтобы продолжить эти работы и завершить их в следующем году», - сказал он в ходе визита в Днепропетровскую область в начале осени.

Однако, чтобы добраться в Днепр было проще со стороны трассы Киев-Полтава-Харьков, запланирован также очень серьезный ремонт участка трассы Решетиловка-Днепр. За 350 млн грн «Укравтодор» должен расширить дорогу до четырех полос, что значительно улучшит транспортное сообщение между Киевом и Днепром.

Правда, по этому участку дороги еще не все решено. К примеру, заместитель министра инфраструктуры Виктор Довгань считает, что от Решетиловки до Кобыляк можно построить новую бетонную дорогу за 5 млрд. грн.

«Мы поддержали инициативу "Укравтодора" по строительству бетонной дороги Кобыляки-Решетиловка. Это трасса, которая объединит Днепр с Полтавой. Тендер, я думаю, будет объявлен в следующем месяце. Строительство обойдется приблизительно в 5 млрд грн», - сказал он.

В Полтавской области «Укравтодор» строит объезд Покровской Богачки длинной 8,5 км. Это должно улучшить сообщение между Полтавой и Лубнами. Кроме того, «Укравтодор» строит юго-западный объезд Полтавы длинной 2,9 км.

Еще одна китайская компания China road and bridge corporation (CRBC) должна провести капитальный ремонт автодороги Полтава-Александрия на участке объезда города Кременчуг с мостовым переходом через реку Днепр.

Восток – дело тонкое

Главным дорожным объектом на востоке страны, по мнению властей, должно стать строительство трассы из Харькова в сторону прифронтового Бахмута. Серьезность своих и планов намерений правительство засвидетельствовало строчкой в проекте бюджета на 2018 год, заложив 2 млрд грн на капитальный ремонт этого, достаточно длинного, участка. К тому же, здесь рука об руку с «укравтодоровцами» должны работать лучшие китайские работники компании Xinjiang Communications Construction Group. Ведь именно с этой компанией в октябре «Укравтодор» подписал контракт на 57,298 млн долл. после того, как план по ремонту трассы сорвала итальянская компания Todini.

Финансирование этого проекта будет осуществляется за счет кредитных средств Всемирного банка, которые Украина получила в размере 560 млн долл. еще в начале октября 2015 года.

Также, ждет своего капитального ремонта и участок трассы от Харькова в сторону Полтавы: «Укравтодор» планирует объявить тендер на капитальный ремонт и реконструкцию 70 км дороги Полтава-Валки.

Сейчас также полным ходом идет ремонт трассы Славянск-Красный Лиман. Местами асфальт содрали до основания и строят покрытие заново – от грунта. В ремонте – железнодорожный мост в Лимане. В самом Лимане объездная – на 95% с новым асфальтом. Крупный ремонт дороги идет и в поселке Торское. К тому же, близятся к завершению работы по строительству дороги длинной 6,7 км для объезда Красногоровки (Донецкая область).

Юг Украины «закатают» в бетон

Но, пожалуй, самым важным для экономики Украины является строительство дорог на юге. Ведь здесь расположены главные морские ворота страны, популярные курорты с очевидным потенциалом – потому, качественные дорожные артерии крайне необходимы. Именно поэтому в Одесской области идут работы по капитальному ремонту автомобильной дороги Киев-Одесса. Как сообщили УНИАН в Мининфраструктуры, на эти цели в 2017 году предусмотрено 389,21 млн грн.

Грандиозным планом правительства Украины стало строительство автобана под названием GО Highway, который свяжет Одессу с Балтикой. Эта магистраль будет проходить по маршруту Львов-Тернополь-Хмельницкий-Винница-Умань-Одесса-Николаев. На данный момент ведутся работы на трассе Львов-Тернополь, которая будет частью этого транспортного коридора и в этом году на реализацию проекта в бюджете заложено 800 миллионов гривень. Однако, в следующем году в планах правительства выделить еще 4 миллиарда. За эти средства, по словам главы «Укравтодора» Славомира Новака, планируется отремонтировать участок дороги от Тернополя до Умани и начать капитальный ремонт и реконструкцию дороги от Хмельницкого до границы с Винницкой областью.

Кроме того, в рамках автобана GО Highway обещают реконструировать участок дороги Одесса-Николаев-Херсон.

Кстати, не исключено, что дорога от Одессы до Николаева будет бетонной. Соответствующий меморандум «Укравтодор» и китайская инфраструктурная компания China Road and Bridge Corporation (CRBC) подписали в начале июля. Согласно договоренности, CRBC выделяет два льготных кредита – кредит правительства КНР и экспортный покупательский кредит.

Хорошей новостью для жителей юга стало также заявления премьера Гройсмана о том, что правительство намерено внести дорогу Николаев-Кропивницкий в план капитального ремонта на ближайшие годы. Но министр инфраструктуры призывает не растягивать это строительство на ближайшие годы, а начать уже в 2018 году и в этом же году и завершить. Кроме того, министр настаивает – дорога из Николаева в Кропивницкий должна быть бетонной.

«Via Carpatia»: все только начинается

Знаковым событием для отечественной инфраструктуры стало присоединение Украины к новому международному автотранспортному маршруту "Via Carpatia", который имеет несколько ответвлений в нашей стране. Присоединившись, Украина обязуется осуществить капитальный ремонт и строительство отдельных участков дорог сразу по нескольким маршрутам.

Первый начинается с польского Жешува в направлении Львова, Черновцов и дальше идет на румынский город Сучава. Второй маршрут международной магистрали начинается в польском Люблине. Дальше он проходит через польский Хелм и наши города Ковель, Луцк, Киев, Тернополь, Винницу и конечный пункт – Одессу. А третий маршрут начинается в Люблине (Польша), проходит через Замосць (Польша), Львов, Тернополь и поворачивает на румынский город Сирет.

Кстати, Украина в 2017 году уже планировала капитально отремонтировать участок дороги Тернополь-Черновцы-Тереблече (Черновицкая область), являющегося частью одного из вышеупомянутых маршрутов. Однако, как сообщили УНИАН в «Укравтодоре» финансирование в этом году, так и не было выделено. «На 30 миллионов планировалось отремонтировать 6 километров дороги. Но ничего не сделали. Соответственно, это остается в планах на следующий год», - сообщили в «Укравтодоре».

Зато в текущем году выполнены работы по среднему ремонту автомобильной дороги от Львова до Тернополя. Сумма потраченных средств – свыше 500 миллионов гривен, а на территории Винницкой области в рамках проекта "Via Carpatia" в 2018 году планируют отремонтировать дороги на сумму 448,1 млн грн.

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Как видим, в Украине уже в следующем году фронт дорожных работ значительно расширится. Пока все это вселяет надежду, что уже в обозримом будущем часть отечественных дорог не только перестанет раздражать украинцев, но и станет фактором увеличения транзитного потенциала страны и развития экономики. Конечно, при условии, что деньги действительно изыщут и они не будут разворованы.

Александр Куницкий