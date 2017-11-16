В одном из департаментов "Укрзализныци" проводят обыски - ГПУ

Правоохранители проводят обыски в служебных помещениях одного из департаментов ОАО «Укрзализныця».

Об этом сообщили в управлении по связям с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины.

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«Следователями управления по расследованию особо важных дел Главного следственного управления Генеральной прокуратуры Украины совместно с сотрудниками Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины проводится около 50 обысков в рамках уголовного производства по факту присвоения путем злоупотребления служебными лицами ОАО «Украинская железная дорога» своим служебным положением средств в особо крупных размерах во время проведения в период 2015 - 2017 лет закупок скреплений рельсовых, совершенного по предварительному сговору группой лиц, по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины», - говорится в сообщении.

Согласно информации правоохранителей, обыски продолжаются и проводятся в служебных помещениях одного из департаментов «Укрзализныци» и его филиала, а также по месту жительства служащих, в офисных помещениях и помещениях руководителей субъектов хозяйствования - победителей конкурсных торгов, с которыми на протяжении 2015-2017 гг. предприятием заключались договоры на закупку товаров по всей вероятности заведомо завышенным ценам, которые, в свою очередь, привлекали предприятия с признаками фиктивности.

«По постановлениям суда дано разрешение на изъятие тендерной и бухгалтерской документации, информации на компьютерных носителях, отбор образцов поставленного товара, с целью возможности дальнейшего проведения в рамках расследования этого уголовного производства необходимых экспертных исследований», - сообщили в ГПУ.

Как сообщал УНИАН ранее, 16 ноября правоохранители проводят обыски в 6 регионах Украины в деле злоупотреблений в "Укрзализныци". Об этом в Facebook сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян.

"Сегодня Генеральная прокуратура Украины совместно с Национальной полицией проводят около 50 обысков в шести регионах Украины по делу злоупотреблений в особо крупных размерах и преступном сговоре с целью коррупционных доходов", - написал он.