General Motors благодарна Обаме за кредит

Американская автокомпания General Motors Corp. получила от правительства США кредит в размере $4 млрд., доведя общую сумму привлеченных средств до $19,4 млрд., сообщило агентство Bloomberg.

Последний кредит, полученный от Министерства финансов, превысил прогнозировавшийся объем в $2,6 млрд. GM заявила, что в этом месяце ей понадобится на $1,4 млрд. больше денежных средств, чем ожидалось ранее. "Мы признательны президенту Бараку Обаме и его администрации за постоянную поддержку GM и отечественной автомобильной отрасли, и мы берем на себя ответственность за сложные, но необходимые действия по обновлению компании", - отмечается в сообщении GM.

Как сообщалось, в пятницу компания и профсоюз работников автомобильной промышленности Канады (Canadian Auto Workers, CAW) предварительно договорились о новом трудовом соглашении, предполагающем заморозку пенсионных планов сотрудников до 2015 года. Соглашение с канадским профсоюзом сотрудников необходимо GM, чтобы сократить расходы, получить помощь от правительства Канады и избежать ликвидации канадских операций.

General Motors должна представить правительству США план реорганизации компании, включающий значительное сокращение затрат и избавление от части брендов, до 1 июня. Как отмечает "Интерфакс", в противном случае концерну грозит банкротство.