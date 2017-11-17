Министр инфраструктуры назвал сроки прихода в Украину трех лоукостеров

В следующем году на украинский рынок придут три европейские лоукост-авиакомпании, сообщил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян в эфире одного из телеканалов.

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"Сейчас ведутся переговоры с тремя европейскими лоукостами. Мы планируем, что они придут в Украину в следующем году. Сейчас переговоры на разных стадиях, некоторые только на начальной стадии. Но все переговорщики утверждают, что приход на украинский рынок будет в 2018 году", - сказал он.

При этом министр отметил, что все участники политического процесса взяли обязательство поддерживать приход лоукостов в Украину.

Как сообщал УНИАН, ранее Омелян заявлял, что лоукост-авиакомпания с украинской регистрацией может начать полёты уже в следующем году.

Также в середине сентября Омелян сообщил, что аэропорт "Борисполь" проводит повторные переговоры с одним из крупнейших европейских лоукостеров - авиакомпанией Ryanair - о выходе на украинских рынок, после того как Ryanair заявила об уходе из Украины, так и не успев начать полеты. В ирландском лоукосте заявили, что такое решение было принято из-за несоблюдения должностными лицами аэропорта "Борисполь" ранее достигнутого соглашения с Министерством инфраструктуры Украины.