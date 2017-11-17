Крепления компании Дубневичей не соответствуют требованиям "Укрзализныци" - экспертиза НАБУ

Рельсовые крепления, которые производит компания, принадлежащая народным депутатам братья Ярославу и Богдану Дубневичей, не соответствуют требованиям "Укрзализныця", но которые закупаются железнодорожниками на сотни миллионов гривень и в течении последних 10 лет.

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Об этом сообщает сайт "Наши гроши" со ссылкой на протокол лабораторных испытаний, которые были проведены по заказу Национального антикоррупционного бюро Украины.

Согласно опубликованному предварительному выводу, из 32 образцов рельсовых креплений соответствовали основному параметру - прижимному усилию к шпале – только 5 экземпляров. У этих 5 образцов усилия прижатия рейки к шпале соответствовали 25 кН, в то время как у всех остальных креплений результаты были на 5-35% хуже.

По информации "Наших грошей", испытания проведены в центре "НПЦ "Надежность" по заказу НАБУ, которое ведет уголовное производство по закупке креплений "Укрзализныцей".

Как сообщал УНИАН, ранее в интервью УНИАН Виталий Руденко, директор компании "АТ Механика", сообщил, что "Укрзализныця" в последнее время в тендерной документации ослабила требование к рельсовым креплениям, в частности, нормативное прижатие клемм уменьшено с 25 до 20 кН, что позволяет различным компаниям братьев Дубневичей принимать участие в тендерах.

16 ноября Владимир Омелян на своей странице в Facebook сообщил, что Национальная полиция проводит около 50 обысков в шести регионах Украины, в том числе в помещениях компаний Дубневичей, по делу о злоупотреблениях в акционерной госкомпании "Укрзализныця" и преступном сговоре с целью получения коррупционных доходов.

СМИ ранее сообщали о том, что в начале февраля обыск в работающих в нефтегазовой сфере компаниях братьев Дубневичей проводила СБУ. Тогда же появилась информация, что спецслужба расследует злоупотребления фирм Дубневичей на сумму 1 миллиард гривень. В июне Высший админсуд принял к рассмотрению жалобу управления Государственной фискальной службы во Львовской области, которая около двух лет добивается в судах внеплановой проверки "Корпорации КРТ", подозревая компанию в неправильном формировании налогового кредита на огромную сумму.

Осенью 2016 года декларации Богдана и Ярослава Дубневичей вызвали фурор в СМИ и среди экспертов, поскольку в них были указаны значительные суммы наличных средств и огромное количество зарегистрированного на них и членов их семей недвижимого имущества.

В частности, братья Дубневичи оказались лидерами среди украинских политиков по количеству задекларированных наличных средств. Богдан Дубневич задекларировал 11,5 миллиона долларов, его жена Татьяна располагает 137,1 миллиона гривень. Ярослав Дубневич хранит наличкой 8 миллионов 230 тысяч долларов США, 2 ммиллиона 780 тысяч евро и 5 миллионов гривень наличных средств.