Глава транспортного комитета Дубневич пытался завысить себестоимость работ по ремонту дорог на Львовщине - Омелян

Глава Комитета Верховной Рады по вопросам транспорта Ярослав Дубневич, который находится в центре скандалов, связанных с закупками в "Укрзализныце", предпринимает попытки завысить стоимость работ по ремонту дорог во Львовской области.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян в эфире одного из телеканалов.

«У Дубневича были попытки влиять на аэропорт. Об этом заявлял не только я, но и другие сотрудники Мининфраструктуры. Были попытки вмешательства в дорожное хозяйство. У нас были горячие дискуссии относительно реальной стоимости ремонтных работ во Львовской области… Такие попытки есть постоянно», - сказал министр.

При этом Омелян отметил, что после того, как стоимость ремонтных работ стала обсуждаться публично, попытки завысить цену на ремонт дорог провалились.

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«Сейчас стоимость одного километра отремонтированных дорог во Львовской области существенно не отличается от других областей», - уточнил он.

Комментируя состоявшиеся в четверг массовые обыски в зданиях "Укрзализныци" и частных компаниях, министр инфраструктуры еще раз заявил, что Ярослав Дубневич, по его информации, входит в круг подозреваемых лиц, и призвал правоохранительные органы сделать по поводу этого официальное заявление.

«Я ожидаю пресс-релиз Генпрокуратуры, так как это их труд (расследование по делу о злоупотреблениях в «Укрзализныце» - УНИАН), а также МВД и СБУ. Согласно моей информации, Ярослав Дубневич входит в круг подозреваемых. Также, член правления «Укрзализныци» Михальчук, который, по моим данным, аффиллирован с Дубневичем. Но я думаю, что прерогатива Генпрокурора объявить о передаче дела в суд», – сказал Омелян.

Как сообщал УНИАН, вчера министр Омелян заявил, что правоохранители проводят обыски в 6 регионах Украины по делу злоупотреблений "Укрзализныци" в особо крупных размерах и преступном сговоре с целью коррупционных доходов. По словам министра, среди подозреваемых - народные депутаты Дубневичи, член правления "Укрзализныци" Сергей Михальчук и другие.

Однако позже народный депутат Ярослав Дубневич заявил, что у него или в принадлежащих ему компаниях обысков не было.

Министр инфраструктуры уже неоднократно призывал правоохранительные органы публично отчитаться о результатах проверки предприятий, связанных с народным депутатом от фракции «Блок Петра Порошенко», главой Комитета Верховной Рады по вопросам транспорта Ярославом Дубневичем, которые поставляют «Укрзализныце» большое количество железнодорожных изделий.

Ранее СМИ сообщали о том, что в начале февраля обыск в работающих в нефтегазовой сфере компаниях братьев Дубневичей проводила СБУ. Тогда же появилась информация, что спецслужба расследует злоупотребления фирм Дубневичей на сумму 1 млрд грн.

В июне Высший админсуд принял к рассмотрению жалобу управления Государственной фискальной службы во Львовской области, которая около двух лет добивается в судах внеплановой проверки «Корпорации КРТ», подозревая компанию в неправильном формировании налогового кредита на огромную сумму.

В интервью УНИАН директор компании «АТ Механика» Виталий Руденко заявлял, что менеджмент «Укрзализныци» с 2005 года не допускает его компанию к тендерам, используя различные уловки. Кроме того, многие высокопоставленные чиновники «Укрзализныци» являются помощниками Дубневичей.

Осенью 2016 года декларации Богдана и Ярослава Дубневичей вызвали фурор в СМИ и среди экспертов, поскольку в них были указаны значительные суммы наличных средств и огромное количество зарегистрированного на них и членов их семей недвижимого имущества. В частности, братья Дубневичи оказались лидерами среди украинских политиков по количеству задекларированных наличных средств. Богдан Дубневич задекларировал 11,5 млн долл., его жена Татьяна располагает 137,1 млн грн. Ярослав Дубневич хранит наличкой 8 миллионов 230 тысяч долларов США, 2 млн 780 тысяч евро и 5 миллионов гривень.