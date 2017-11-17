В течение месяца в Житомирской области проверят соблюдение перевозчиками законодательства об автотранспорте

В течение месяца на Житомирщине будет проходить комплекс мероприятий «Перевозчик-зима». Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации.

Как отмечается в сообщении, в течение месяца на дорогах области будут осуществляться проверки соблюдения перевозчиками законодательства об автомобильном транспорте в части безопасности перевозок пассажиров.

Общегосударственный комплекс целевых мероприятий «Перевозчик-зима» будет проходить с 17 ноября по 17 декабря 2017 года.

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Целью этих мероприятий является усиление контроля за безопасностью дорожного движения во время перевозки пассажиров.

Контролеры будут проверять, готов ли автотранспорт к использованию в осенне-зимний период, поменяли ли шины автомобилей и автобусов на зимние и исправны ли приборы обогрева.

"Также проверяющие посмотрят, как хранится транспорт на стоянках, проводится ли медицинский осмотр водителей на каждой смене и соблюдается ли законодательство во время перевозок групп детей", - отмечают в облгосадминистрации.