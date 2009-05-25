Рынок ПК в Украине в 1-м квартале сократился втрое

В первом квартале 2009 года объем поставок персональных компьютеров на рынок Украины сократился по сравнению с аналогичным периодом 2008 года на 67% и составил 190 тыс. компьютеров.

Об этом говорится в исследовании компании IDC (США), результаты которого предоставлены УНИАН.

По оценкам аналитиков компании, столь значительное сокращение спроса на компьютеры, прежде всего, является следствием экономического кризиса в стране. Кроме того, серьезным негативным фактором, сдерживающим поставки компьютерной техники, являются большие запасы техники в канале поставок. Так, по оценкам IDC, к концу марта 2009 года на складах украинских дистрибьюторов оставались нереализованными более 130 тыс. портативных компьютеров - ноутбуков, большинство из которых – это модели среднего и верхнего ценового диапазона. В результате доля портативных систем в поставках первого квартала составила всего 17% (чуть более 32 тыс. шт.).

«Ситуация в сегменте настольных ПК не намного лучше», - отмечается в исследовании.

Сильнее всего кризис ударил по крупным локальным сборщикам, ориентированным на большие проекты и работу с розницей, – в первом квартале 2009 года совокупная доля в общем объеме поставок ПК первых десяти компаний-сборщиков уменьшилась до 20%. При этом, как отмечается в исследовании, многие компании так и не смогли полностью очистить свои склады от систем, произведенных еще в IV кв. 2008 г., а некоторые даже

столкнулись с необходимостью свертывания производства.

Аналитики IDC в ближайшей перспективе не видят факторов, которые могли бы способствовать улучшению конъюнктуры рынка ПК в 2009 году, и прогнозируют дальнейшее сокращение поставок – до 1,1 млн. единиц по итогам текущего года, что соответствует уровню поставок компьютеров на рынок Украины в 2005 году.

Справка УНИАН. IDC – основной поставщик маркетинговых исследований и консультационных услуг, организатор конференций в области ИТ, телекоммуникаций и бытовых высокотехнологичных устройств.

Свыше 900 аналитиков IDC в 50 странах оценивают тенденции и возможности ИТ-отрасли и технологий на мировом, региональном и местном уровнях.

С 1990 г. IDC предоставляет важнейшую информацию о рынках информационных технологий и телекоммуникаций в Центральной и Восточной Европе. Компания имеет офис в Украине.