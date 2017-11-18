Глава Мининфраструктуры заявил о прогрессе в переговорах с Ryanair

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил о прогрессе в переговорах с ирландской авиакомпанией-лоукостером Ryanair. Об этом министр сказал в эфире "5 канала".

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"У нас просто сейчас снялось с публичного обсуждения вопроса Ryanair, но работа идет, прогресс хороший. И я верю в то, что они будут летать в Украину", - заявил Омелян.

"Более того, я думаю, что в этом году будет еще несколько приятных известий о новых украинских перевозчиках. Я думаю, что рынок развивается настолько динамично, что это очень четкий индикатор для многих компаний, сюда стоит вкладывать. Украинцы готовы летать даже при дорогих ценах, а если цены будут дешевле, они будут летать в разы больше", - добавил политик.

Как сообщал УНИАН, что 10 июля Ryanair отменил запланированный выход на украинский рынок. В компании заявили, что аэропорт "Борисполь" встал на сторону авиакомпаний с высокими тарифами, включая "Международные авиалинии Украины".

В "Борисполе" в свою очередь заявили, что лоукост выдвинул требования, которые невозможно выполнить. Кроме того, директор аэропорта Павел Рябикин сказал, что из-за ультиматума Ryanair "Борисполь" может понести убытки в размере 2 миллиардов гривень.

13 июля стало известно, что Международный аэропорт "Борисполь" решил возобновить переговоры с Ryanair.