РФ разрешила Украине проводить аэрофотосъемку

Правительство Российской Федерации разрешило украинской стороне использовать российское воздушное пространство при проведении аэрофотосъемки приграничных районов Украины.

Об этом говорится в распоряжении правительства РФ от 19 мая, передает РИА «Новости».

"Принять предложение МИДа России, согласованное с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, о выдаче разрешения украинской стороне на пересечение государственной границы РФ вне специально выделенных коридоров и использование воздушного пространства РФ при проведении аэрофотосъемки приграничных районов Украины", - говорится в документе.

При этом Министерству обороны РФ поручено до 30 декабря 2009 года определить - по согласованию с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти - условия пересечения госграницы при совершении разворотов в воздушном пространстве РФ самолетами ООО ``Аэрокосмическое агентство "Магеллан", авиакомпании "Колумбус" и резервным самолетом украинского Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций и по делам защиты от последствий Чернобыльской катастрофы, выполняющими аэрофотосъемку приграничных районов Украины, исходя из того, что даты полетов будут согласовываться по дипломатическим каналам.

МИД России предписано проинформировать правительство Украины о принятом решении.