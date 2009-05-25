«Укрзализныця» продает билеты на новый поезд

«Укрзализныця» начала продажу билетов на новый поезд сообщением Львов–Краков–Вроцлав, который начнет курсировать с 31 мая ежедневно.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции первый заместитель начальника Главного пассажирского управления «Укрзализныци» Игорь БРЕУС.

По его словам, в конструкции поезда использована система раздвижных колесных пар SUW 2000, которая позволяет автоматически переходить с широкого на узкий железнодорожный путь и наоборот. Благодаря данной системе движение поезда можно ускорить за счет сокращения времени его простоя на границе в районе перехода «Мостисская», отметил И.БРЕУС. «Это шаг к развитию нового пассажирского сообщения на более высоком уровне», – сказал он.

По словам И.БРЕУСА, время курсирования нового поезда учитывает удобную стыковку во Львове, а также в польских городах для дальнейшего движения. В частности, учитывается возможность пересадки на киевский поезд во Львове.

Как отметил И.БРЕУС, если время движения курсирующего сегодня между Киевом и Вроцлавом поезда составляет 24 часа 45 минут, то на новом поезде, с учетом пересадки во Львове, данное расстояние можно преодолеть за 18 часов 30 минут. При этом путешествие на поезде займет меньше времени, чем на автобусе, а также конкурентоспособно по цене – около 300 грн. в одну сторону.

По словам И.БРЕУСА, в первоначальном режиме поезд будет курсировать двумя составами: один – формирования «Укрзализныци», второй – Польских железных дорог (оба по 3 вагона).

Как отметил начальник управления внешних связей «Укрзализныци» Игорь МАТВЕЕВ, в дальнейшем, с учетом спроса, планируется не только расширить состав поезда, но и сформировать такие поезда на других направлениях. Вся работа ведется с учетом подготовки к проведению Евро-2012. Он напомнил, что данный экспериментальный поезд уже начинал курсировать, однако был отменен для технической доработки.

В свою очередь, гендиректор представительства АО «Польские государственные железные дороги» в Украине Анджей ТОКАРСКИЙ отметил, что если данное направление покажет хорошие результаты, то в дальнейшем планируется сформировать поезд, использующий SUW 2000, на направлении Киев–Варшава.

Как сообщал УНИАН, в конце 2008 года «Укрзализныця» и АО «Польские государственные железные дороги» договорились возобновить курсирование поезда №35/36 сообщением Киев–Краков с использованием системы раздвижных колесных пар SUW 2000 не позже конца мая 2009 года. После анализа курсирования планировалось принять решение относительно целесообразности приобретения до декабря 2011 года необходимого количества специальных вагонов, оборудованных такими системами, для использования в других направлениях в сообщении между Украиной и Польшей.

Справка УНИАН. Опытная эксплуатация состава пассажирского поезда №35/36 сообщением Киев–Краков из вагонов на тележках с раздвижными колесными парами системы SUW 2000 впервые начата в декабре 2003 года. В 2006 году эксплуатация была приостановлена в связи с необходимостью усовершенствования системы. Проект польского инженера Ришарда СУВАЛЬСКОГО SUW 2000 позволяет значительно уменьшить время перевода пассажирского или грузового поезда с широкого железнодорожного пути (1520 мм) на узкий (1435 мм) и обратно, благодаря тому, что ширина колесной пары тележек изменяется автоматически, что, в свою очередь, ускоряет процесс перевозки.

Украину и Польшу, кроме назначенного с 31 мая 2009 года поезда Киев–Краков–Вроцлав, связывают еще три поезда (с учетом направления Киев–Берлин).