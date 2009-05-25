АМК признал операторов мобильной связи и «Укртелеком» монополистами

Антимонопольный комитет Украины признал операторов мобильной связи и компанию «Укртелеком» монополистами на рынке интерконнекта.

Как передает корреспондент УНИАН, на своем сегодняшнем заседании АМК единогласно принял решение о признании операторов мобильной связи «Голден Телеком», «Укртелеком», «Украинские радиосистемы», «Астелит», «Киевстар», «Украинская мобильная связь», «Интертелеком» и «Телесистемы Украины» такими, которые занимают монопольное (доминирующее) положение на рынке услуги завершения телефонных соединений на своих сетях мобильной связи.

АМК также единогласно принял решение о признании «Укртелекома» таким, который занимает монопольное (доминирующее) положение на рынке услуги завершения телефонных соединений на сети фиксированной телефонной связи «Укртелекома».

Комментируя данное решение, исполняющий обязанности главы Антимонопольного комитета Александр МЕЛЬНИЧЕНКО отметил, что «АМК в течение нескольких месяцев создал условия, чтобы заработали саморегулирующие принципы, но этого не произошло», что, по его словам, и вынудило Антимонопольный комитет принять данное решение.

По словам председателя Национальной комиссии по вопросам регулирования связи (НКРС) Сергея КОЛОБОВА, НКРС с января текущего года пыталась разрешить вопрос по проблемам взаимосоединения операторов «на основе консенсуса». В настоящее время, отметил он, сложилась ситуация, что операторами не заключены договорные соглашения о взаимосоединении сетей.

«Хотя технологическое взаимосоединение существует и траффик передается, тем не менее, сложившаяся ситуация является угрожающей для телекоммуникаций», - сказал С.КОЛОБОВ.

В интервью журналистам С.КОЛОБОВ сообщил, что комиссией разработан временный порядок взаиморасчетов между операторами, который послан на согласование в Антимонопольный комитет и другие государственные ведомства.

После вступления решения АМК о признании монополистами на рынке завершения телефонных соединений вышеуказанных операторов регулирование этих рынков и определение тарифов за взаимосоединение будет осуществляться НКРС.

Как сообщил корреспонденту УНИАН А.МЕЛЬНИЧЕНКО, сегодняшнее решение Антимонопольного комитета может быть оспорено в судебном порядке.

Решение о признании монополистами на рынке завершения соединений поддержал председатель правления «Укртелекома» Георгий ДЗЕКОН. По его словам, «мобильные операторы имеют неограниченное право установки ставок завершения на свою сеть. Он отметил, что длительно продолжавшиеся переговоры ни к чему не привели. «Все другие аргументы исчерпаны», - сказал он.

Как отметил Г.ДЗЕКОН, сегодняшнее решение Антимонопольного комитета будет способствовать созданию условий на рынке телекоммуникаций для конкуренции.

Против решения Антимонопольного комитета выступили представитель «Киевстара» Андрей ОСАДЧУК и представитель «Украинской мобильной связи» Андрей БЕРЕЗНЫЙ. Последний, в частности, обратился к АМК, чтобы «решение окончательно не принимать сегодня и дать возможность операторам договориться на принципах саморегулирования. Компания UMC предлагала принять окончательное решение только к концу 2009 года.