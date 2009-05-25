«Укрзализныця» подумает о поездах с раздвижными колесными парами

Укрзализныця» рассмотрит возможность курсирования поездов с раздвижными колесными парами (система SUW 2000, позволяющая автоматически переходить с широкого на узкий путь и наоборот) на ряде международных направлений. Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции первый заместитель начальника Главного пассажирского управления «Укрзализныци» Игорь БРЕУС в ходе презентации нового поезда Львов–Краков–Вроцлав, который первым будет использовать систему SUW 2000.

«Мы действительно рассматриваем это как первый этап, но мы планируем в перспективе увеличить количество этих вагонов в составе, а кроме того, увеличить направления сообщения. Не только открыть еще направление Киев–Варшава. У нас были предложения и со стороны Австрии и Чехии, чтобы двигаться в этом направлении и пустить на Вену и на Прагу вагоны с раздвижными колесными парами», – отметил он.

По словам И.БРЕУСА, для реализации этих целей необходимо провести комплекс работ, в частности, данная система должна пройти сертификацию в соответствующих странах, следует провести переговоры с железнодорожными администрациями и пр. «Это наша перспектива, на которую мы сегодня работаем», – подчеркнул он.

В свою очередь, гендиректор представительства АО «Польские государственные железные дороги» в Украине Анджей ТОКАРСКИЙ отметил, что подготовка к пуску поезда Киев–Варшава с использованием системы SUW 2000 уже ведется. По его словам, в частности, на пограничном переходе с Украиной Дорохуск (Польша) уже установлено устройство для перевода вагонов с раздвижными колесными парами (SUW 2000) – аналогичное тому, которое стоит на переходе Мостисская (Украина), через который будет проходить движение нового поезда Львов–Краков–Вроцлав.

«Если все пойдет хорошо, как с технической точки зрения, так и с пассажирами, мы намерены дать хорошее сообщение между Киевом и Варшавой, потому что направление Киев–Варшава через погранпереход Ягодин–Дорохуск – это кратчайший путь от Киева до Берлина. А из Берлина вы можете ехать куда хотите», – отметил он.

Как сообщал УНИАН, в конце 2008 года «Укрзализныця» и АО «Польские государственные железные дороги» договорились возобновить курсирование поезда №35/36 сообщением Киев–Краков с использованием системы раздвижных колесных пар SUW 2000 не позже конца мая 2009 года. После анализа курсирования планировалось принять решение относительно целесообразности приобретения до декабря 2011 года необходимого количества специальных вагонов, оборудованных такими системами, для использования в других направлениях в сообщении между Украиной и Польшей, в частности, для обслуживания сообщения Варшава–Киев.

В то же время, в январе 2009 года железные дороги договорились открыть движение поезда №35/36 на направлении Львов–Краков–Вроцлав. 31 мая т.г. планируется запустить ежедневное курсирование данного поезда.

Справка УНИАН. Опытная эксплуатация состава пассажирского поезда №35/36 сообщением Киев–Краков из вагонов на тележках с раздвижными колесными парами системы SUW 2000 впервые начата в декабре 2003 года. В 2006 году эксплуатация была приостановлена в связи с необходимостью усовершенствования системы. Проект польского инженера Ришарда СУВАЛЬСКОГО SUW 2000 позволяет значительно уменьшить время перевода пассажирского или грузового поезда с широкого железнодорожного пути (1520 мм) на узкий (1435 мм) и обратно, благодаря тому, что ширина колесной пары тележек изменяется автоматически, что, в свою очередь, ускоряет процесс перевозки.