Тарифы на пригородные ж/д перевозки с 28 мая вырастут

С 28 мая тарифы на перевозку в пригородном сообщении на Юго-Западной железной дороге вырастут в среднем на 27% (в зависимости от маршрута).

Как сообщила УНИАН пресс-служба ЮЗЖД, новые тарифы согласованы с местными органами власти в соответствии с действующим законодательством Украины.

Работники Юго-Западной железной дороги советуют покупать проездные документы на станциях, где есть билетные кассы, поскольку во время приобретения билета в поезде взимается 1 грн. комиссионного сбора. Также для экономии времени и денег железнодорожники предлагают пассажирам покупать абонементные билеты, стоимость которых зависит от маршрута.

Напомним, Юго-Западная железная дорога перевозит пассажиров в пригородном сообщении на территории Киевской, Винницкой, Житомирской, Хмельницкой, Сумской, Черниговской областей и частично в Ривненской, Черновицкой, Черкасской, Полтавской и Тернопольской областях.