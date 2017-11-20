В Украине за полтора года могут установить около 4 тысяч камер видеофиксации - Аваков

Министр внутренних дел выразил надежду, что в декабре Верховная Рада проголосует за закон, который позволит ввести видеофиксацию правонарушений на дорогах, что даст возможность существенно снизить смертность на дорогах. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

"4 тысячи камер, которые будут поставлены по всей стране за полтора года после принятия закона в Верховной Раде, надеюсь, в декабре, приведет к снижению сначала на 30%, потом на 50% аварийности и смертности", - сказал Арсен Аваков.

Министр также отметил, что снижение допустимой скорости движения машин в населенных пунктах до 50 км/ч позволит существенно снизить смертность на дорогах.

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"По мнению европейских экспертов и международной организации, разница между 50 и 60 км/ч дает 80-процентное снижение смертности. И если ради этого нужно будет ездить не 60, а 50 км/ч, думаю, что каждый из вас с этим согласится", - добавил Аваков.

Напомним, что Кабинет министров Украины утвердил предложения Министерства внутренних дел относительно изменений в нормативно-правовые акты в сфере безопасности дорожного движения.

Отметим, что среди прочего МВД предлагает законодательно ограничить скорость движения в населенных пунктах с 60 до 50 км/час. В несколько раз предлагается увеличить размеры штрафов за ряд административных правонарушений. Также нововведением является то, что первые водительские удостоверения МВД хочет выдавать на два года.