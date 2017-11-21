Лайфхак, как не упустить билеты на Новый год и что делать, если нет свободных мест на поезд

Билеты на популярные западные направления: Львов, Ужгород и Мукачево - раскупают даже на обычные выходные. А перед новогодними праздниками, этого следует ожидать наверняка. И это несмотря на то, что «Укрзалізниця» всегда увеличивает количество поездов в популярных направлениях перед Новым годом и Рождеством. Проверить наличие и приобрести железнодорожные билеты можно на сайте proizd.ua. Введите направление и дату, которые вас интересуют, и приобретите билет. После оплаты билеты будут доступны в Кабинете на сайте и в вашем электронной ящике. Кроме того, вам придет SMS с номером билета.

Если у вас изменятся планы, то всегда можно вернуть билет. И это все равно удобнее, чем обнаружить в последний момент, что свободных мест в поезде нет. Но если это случится - не расстраивайтесь, ведь у кого-то могут измениться планы, он вернет билет, который впоследствии появится на proizd.ua. Поэтому, при отсутствии свободных мест, в нужном направлении, периодически проверяйте сайт.

Еще одна возможная ситуация: место есть, но оно не соответствует критериям, а поездка спланирована, отель и новогодний банкет оплачены. В таком случае, стоит приобрести доступный билет. А если впоследствии появится удобное место, билеты можно обменять с небольшой потерей в цене. Ведь лучшее место может не освободиться, а после праздников вы вряд ли вспомните, что добраться до места отдыха было неудобно. При этом, Новый год будет испорчено, если запланированный праздник останется только в планах.

Еще один небольшой лайфхак: на сайте proizd.ua, в результатах поиска на ближайшие даты отображается погода в месте отправления и прибытия. Так вот, если погода будет не лучшая, то вероятно, некоторые вернут билеты в последние дни перед выездом. В этот период стоит особенно активно проверять обновления на сайте. Например, в прошлом году, перед выходными, в День Независимости погода резко испортилась. Как результат, незначительное количество билетов пассажиры вернули.

Поэтому, лучше приобрести билеты заранее. Однако, если свободных мест нет, - следует периодически проверять сайт, возможно именно ваш билет кому-то не понадобится.