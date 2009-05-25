В Чернигове проезд в транспорте подорожает

Исполнительный комитет Черниговского городского совета повысил стоимость проезда в городском общественном транспорте на 33-50%.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято на внеочередном заседании исполкома.

По словам начальника Управления транспорта и связи городского совета Владимира ВОРОНИНА, основанием для повышения стоимости проезда стали увеличение размера заработной платы и эксплуатационных расходов перевозчиков, а для троллейбусного управления – уменьшение количества пассажиров, которые платят за проезд.

В соответствии с решением исполкома, стоимость разового проезда в троллейбусах вырастет на 33% - с 0,75 грн. до 1,00 грн., в автобусах общей вместимостью свыше 22 пассажиров на 50% - с 1,00 грн. до 1,50 грн. и в автобусах общей вместимостью до 22 пассажиров - с 1,50 грн. до 2,00 грн. (на 33%).

"Исполком горсовета урегулировал стоимость проезда в соответствии с фактическими расходами перевозчиков пассажиров в городском электротранспорте и на городских автобусных маршрутах общего пользования", - заметил В.ВОРОНИН.

Он также подчеркнул, что исполком утвердил предельные размеры тарифов. А перевозчики, особенно частные, могут работать в пределах предельных размеров.

Решение исполкома вступит в силу с 1 июня этого года.

В последний раз тарифы на перевозку пассажиров для Черниговского троллейбусного управления пересматривались в декабре 2008 года, а стоимость проезда в автобусах и микроавтобусах в последний раз изменялась в мае 2008 года.