ПЖД заменит 8 стрелочных переводов

В целом с 25 по 29 мая на Приднепровской железной дороге заменят 8 комплектов стрелочных переводов и выполнят средний ремонт 7 комплектов стрелочных переводов. Об этом сообщает Пресс-служба ПЖД.

При этом будет отремонтировано капитальным ремонтом 1,4 км и средним — 3 км путей.

Согласно сообщению, на текущей неделе Приднепровская железная дорога будет проводить капитальный ремонт на однопутейном участке Разъезд Орлянский—Каховское море, на 6-м пути станции Павлоград и перегонке Пост 6 км—Воскобойня. Среднему ремонту с 25 по 29 мая будут подлежать два главных пути и стрелочный перевод станции Зайцево, парные пути на участках Новогупалевка—Славгород и Зайцево—Павлоград-1, непарные пути на участках Воскобойня—Верхнеднопровск и Канкриновка—Плавни, стрелочные переводы на станции Павлоград-1.

Стрелочные переводи на протяжении недели будут заменены на станциях Кривой Рог, Мелитополь, Запорожье Левое. Отделочные работы будут вестись на станциях Мелитополь и Павлоград-1.

Железнодорожники Приднепровской призывают граждан внимательно следить за объявлениями на вокзалах и предварительно планировать свои поездки, поскольку в связи с выполнением путевых работ в графике движения пригородных поездов возможны изменения.