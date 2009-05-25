«Укртелеком» с 1 июня удваивает плату за радиоточку

«Укртелеком» с 1 июня т.г. повышает в 2 раза абонентcкую ежемесячную плату за пользование радиоточкой. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

«С 1 июня 2009 года абонентная плата за пользование основной радиоточкой будет составлять для населения 6 грн. с НДС, для юридических лиц — 9 грн. с НДС», - говорится в сообщении.

Как отмечается в официальном комментарии компании, «Укртелеком» - единственный оператор в Украине, который предоставляет услуги проводного радиовещания по всей территории страны. При этом компания «несет существенные расходы на обслуживание оборудования и сооружений сети проводного радиовещания».

По данным компании, существующие тарифы на пользование основной радиоточкой не покрывают расходы на предоставление этой услуги. Только за 2008 год убытки от предоставления услуг проводного радиовещания компании составили 161 млн. грн., а за первый квартал 2009 года – 40 млн. грн.

В то же время, как отмечается в комментарии, «в нашей стране отсутствует механизм компенсации убытков за предоставление телекоммуникационных услуг ниже их себестоимости». В частности, Верховной Радой Украины 19 марта 2009 года не был поддержан законопроект о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения доступа к универсальным телекоммуникационным услугам, целью внесения которого было ускорение создания Фонда универсальных услуг для обеспечения равных условий для всех участников телекоммуникационного рынка и внедрения механизма компенсации убытков от предоставления общедоступных услуг, что позволило бы компании обеспечивать клиентам качественные услуги.

Именно поэтому, "для сохранения возможности миллионам абонентов «Укртелекома» и в дальнейшем пользоваться услугами проводного радиовещания, компания вынуждена пересмотреть тарифы, говорится в сообщении.

Справка УНИАН. Осенью 2008 года «Укртелеком» уже повышал тарифы на услуги проводного радиовещания, что было определено приказом ОАО „Укртелеком” от 23 сентября 2008 г. №348. Согласно этому приказу, с 1 октября 2008 года абонентская плата за пользование основной радиоточкой для населения также была определена на уровне 6 грн. в месяц (с НДС) вместо 1,80 грн. ранее. Абонентская плата за пользование радиоточкой для юридических лиц - 9 грн. (с НДС) вместо 1,80-3 грн. в месяц.

В октябре 2008 года АМК потребовал от "Укртелекома" обоснования повышения тарифов и начал соответствующее расследование.

С 1 февраля 2009 года «Укртелеком» отменил свое решение о повышении абонентской платы за пользование радиоточкой до 6-9 грн., снизив ее для физических лиц и бюджетных организаций до 2 грн. 50 коп., для других организаций – до 3 грн. 25 коп.