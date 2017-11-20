Volkswagen хочет инвестировать $27 миллиардов в свой бренд

Немецкий автогигант Volkswagen заявил о намерении инвестировать в свой бренд порядка 22,8 миллиарда евро (27 миллиардов долларов) в течение ближайших 5 лет, сообщает Росбалт.

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"Большая часть данной суммы, а именно 14 миллиардов евро, будет вложена на внутреннем рынке, в том числе планируется вложить 1 миллиард евро в переоборудование завода в Цвикау, на котором компания собирается выпускать гибриды и электромобили", - говорится в сообщении.

Вышеупомянутая сумма предусмотрена в 5-летней программе компании, запланированной на 2018-2022 годы, общий размер которой составляет 72 миллиарда евро.

Volkswagen объединяет марки Volkswagen, Audi, Skoda, Seat. В подразделение корпорации по производству автомобилей класса "люкс" входят известные бренды Lamborghini, Bentley, Bugatti. Компания занимается и выпуском грузового транспорта через отделение Volkswagen Commercial Vehicles, а также марку Scania.