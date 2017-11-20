Улучшение от "Укрзализныци": в поездах начнут продавать книги

До конца 2017 года государственная компания "Укрзализныця" планирует начать продажу книг в своих поездах. Об этом в интервью ЭП рассказал и. о. главы компании Евгений Кравцов.

Читайте такжеВ одном из департаментов "Укрзализныци" проводят обыски - ГПУ

По его словам, в компании существует большая программа внедрения новых сервисов по обслуживанию.

"Первое направление связано с питанием. Это уже работает. Второе направление - ланч-боксы, которые мы уже объявили и планируем запустить в течение месяца", - сказал Кравцов.

"Следующее направление - до конца 2017 года планируем внедрить продажу книг", - заявил руководитель компании.

"Еще один вопрос - мультимедийное обеспечение вагонов и поездов. Планируем в течение полугода ввести программу лояльности по всей сети УЗ", - добавил Кравцов.

Как сообщал УНИАН, в украинских поездах ночной категории в ноябре ввели сервис полноценного питания, пассажирам среди прочего предлагают первые блюда, сэндвичи, снеки и десерты.

Справка УНИАН. «Укрзализныця» - публичное акционерное общество, 100% акций которого принадлежат государству. Компания входит в перечень госпредприятий, которые не подлежат приватизации. Украинская железная дорога обеспечивает 82% грузовых и около 50% пассажирских перевозок, осуществляемых всеми видами транспорта. По объемам грузовых перевозок украинская железная дорога занимает четвертое место на Евразийском континенте, уступая только железным дорогам Китая, России и Индии.