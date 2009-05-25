В Одессе создают высотную смотровую площадку

На седьмом этаже здания Одесского морского вокзала строители создают смотровую площадку, стоя на которой многочисленные туристы смогут сфотографироваться на фоне главных достопримечательностей города.

Как передает кореспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам начальник морвокзала Николай МАКОВЕЦКИЙ, представляя туристический проект «Одесский порт: вчера, сегодня, завтра».

«Смотровая площадка будет готова к 1 июня, - сказал он. - Отсюда сквозь объективы хорошо видны и «визитные карточки»города - Воронцовский маяк, Оперный театр, Приморский бульвар, Потемкинскую лестницу. И как на ладони морские объекты - можно снимать на пленку и наблюдать за движением судов в гавани».

Длина каждого крыла смотровой площадки по 50 м, ширина -10 м, уточнил Н.МАКОВЕЦКИЙ.

По его словам, в минувшем году в экскурсиях по гавани и музею порта приняли участие свыше 12 тыс. украинских и иностранных туристов.