Глава "Укрзализныци" рассказал о повышении цен на билеты

16:16, 20 ноября 2017
Транспорт/Связь
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До конца 2017 года никаких повышений стоимости пассажирских билетов не будет. Однако в 2018 году тарифы будут пересмотрены, заявили в "Укрзализныце".

фото УНИАН

Глава "Укрзализныци" Евгений Кравцов прокомментировал тарифы на 2018 год. В интервью "Экономической правде" он рассказал, что до конца 2017 года никаких повышений стоимости пассажирских билетов не будет.

"До конца 2017 года никаких повышений стоимости пассажирских билетов не будет", - отметил он. Однако, по его словам, в 2018 году тарифы будут пересмотрены.

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"Мы презентуем инициативу о выделении нескольких классов поездов. Условно мы их разделили на три категории: комфорт, стандарт и эконом. Планируем выделить поезда, в которых можно обеспечить высокий уровень сервиса, но взамен просим отменить госрегулирование стоимости перевозки", - сказал Кравцов.

"Здесь будет обеспечен разный уровень сервиса. При этом мы оставляем госрегулирование и согласовываем изменения в тарифе с государством", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, до конца 2017 года "Укрзализныця" планирует начать продажу книг в своих поездах.

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Теги: #билеты на поезд#билеты Укрзализныця