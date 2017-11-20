Порошенко рассказал о чрезвычайно амбициозных планах дорожного строительства

Президент Украины Петр Порошенко заявил о чрезвычайно амбициозных планах дорожного строительства в Украине в следующем, 2018 году.

Читайте такжеДорожники готовы выполнить ремонтных работ на 54 миллиарда - "Укравтодор"

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время ознакомления с отремонтированным участком автодороги Н-08 «Борисполь - Днепр - Запорожье».

Порошенко заметил, что дорожное строительство проходит по всей территории Украины по новым, качественным технологиям.

«Мы сегодня не только вкладываем деньги в связь людей для того, чтобы легче соединять транспортным сообщением, а это развитие бизнеса вдоль дорог, развитие инфраструктуры, развитие туризма, сохранение средств, построение конкурентоспособного государства», - сказал президент.

Порошенко поблагодарил за проделанную работу дорожных рабочих. «Сегодня я хочу сказать, что планы, которые мы планировали на 2016-й, 2017-й и далее на 2018-й чрезвычайно амбициозны. Все процедуры проходят в рамках тендеров, в рамках Prozorro, эффективно экономятся средства госбюджета. Я хотел сказать, это наша совместная работа, которая позволяет нам с уверенностью смотреть в будущее», - добавил глава государства.

Как сообщал УНИАН, проект государственного бюджета на 2018 год предусматривает увеличение финансирования строительства и ремонта украинских дорог на 37% по сравнению с 2017 годом - до 44 млрд грн.

В конце августа премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что общий объем средств, которые уже выделены на проведение дорожных работ в стране, в этом году превысил 20 млрд грн, а протяженность уже отремонтированных дорог составляет более 750 км.

По информации правительства, в 2016 году в Украине было отремонтировано 816 км дорог, еще на 711 км было положено защитное покрытие, "ямочный" ремонт проведен на 9 млн кв. км автодорог.

По словам министра инфраструктуры Владимира Емельяна, дорожная отрасль Украины в 2016 году была профинансирована на 10 млрд грн из заявленных правительством около 20 млрд грн.

По данным "Укравтодора", ежегодная потребность в финансировании автодорог в стране оценивается минимум в 60 млрд грн.