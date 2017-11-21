Импорт легковых авто в Украину вырос на 92%

Импорт легковых автомобилей в Украину за 3 квартала 2017 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 92% - до 109,6 тыс. единиц.

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Об этом сообщает ассоциация автопроизводителей Украины "Укравтопром".

Согласно сообщению, общая стоимость импортированных за девять месяцев легковых автомобилей составила 1,5 млрд долл.

«Из этой суммы почти 1,2 млрд долл. было потрачено на новые автомобили, которых было завезено 60,5 тыс. шт., а 346 млн долл. - на 49,1 тыс. авто с пробегом», - говорится в сообщении.

Наибольшее количество автомобилей в Украину было ввезено из стран ЕС - 69,6 тыс. шт., что составляет более 63% от общего объема импорта легковых автомобилей за девять месяцев текущего года.

Крупнейшие закупки осуществлялись в Германии, из которой было ввезено 25 тыс. автомобилей из них 5,5 тыс. новых авто и 19,5 тыс. с пробегом.

На втором месте оказалась Япония - ввезено 13,9 тыс. автомобилей, из которых 88,5% - новые.

Замыкает тройку лидеров Франция с результатом 10 тыс. легковых авто, а основную массу французского импорта составляли автомобили с пробегом - 8,9 тыс.

Как сообщал УНИАН, по данным «Укравтопрома», импорт легковых автомобилей в Украину в I полугодии 2017 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос почти в 2 раза - до 67,9 тыс. единиц.