Авиатранспорт Кировоградской области увеличил грузовые перевозки

Предприятия авиационного транспорта Кировоградской области в январе-апреле 2009 года перевезли 2,4 тыс. тонн груза, что на 14,3% больше аналогичного периода прошлого года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщает Главное управление статистики в области.

Грузовая работа авиационного транспорта увеличилась на 80% и составила 1,8 млн. ткм.

Пассажирские перевозки в январе-апреле 2009 года уменьшились на 16,1% и составили 26 тыс. человек, пассажирооборот на авиатранспорте снизился на 16,9% (12,8 млн. пас. км.).