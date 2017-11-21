Таксисты-аферисты, столовая еда по ресторанной цене и местный "бомонд": журналисты проинспектировали киевский вокзал (видео)

После отставки Бальчуна с должности главы "Укрзализныци" ему на замену пришел Виктор Кравцов, который сразу начал ездить с инспекциями по вокзалам страны. Журналисты программы "Гроши" решили провести собственную проверку "Центрального вокзала".

Подставная "героиня" приехала из Польши в Киев. Проблемы начались сразу: с вокзала до центра ей предприимчивые таксисты предлагали провезти за 300 гривень, а в злотых – еще и дороже (за 70). Это при том, что 50 злотых - это около 350 гривень.

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Героиня решила обменять деньги в обменнике, там курс крайне невыгодный и совсем не соответствует банковскому. Банкомат также не работает.

Еда на вокзале, несмотря на свою дороговизну (цены почти вдвое выше рыночных), совсем некачественная и ее практически нельзя есть без заботы за собственное здоровье. Цены на алкоголь также желают лучшего.

Отдохнуть на вокзале также практически нигде, из малого количества мест, отдыху противостоят местные "жители", которые откровенно игнорируют санитарные нормы.

Вывод: качественных изменений на вокзалах не состоялось и возникает сомнение в том, ли они вообще наступят.