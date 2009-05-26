ЮЗЖД завершила ремонт путей
12:14, 26 мая 2009Транспорт/Связь
0
На участке Конотоп – Хутор Михайловский
26 мая 2009 года Юго-Западная железная дорога заершила ремонтные работы на перегоне Ямполь-Неплюево на участке Конотоп-Хутор-Михайловский.
Как сообщает пресс-служба ЮЗЖД, отныне поезда на этом участке опять начали курсировать по обоим колеям.
Во время ремонта путейщики Юго-Западной железной дороги модернизировали 8,6 км железнодорожного пути, положив новую рельсово-шпальную решетку.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter