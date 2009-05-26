ПЖД проведет День борьбы с травматизмом

27 мая в 12.00 в зале официальных делегаций, расположенном в помещении вокзала г. Днепропетровск (площадь Петровского, 11), состоится тематическое мероприятие «День борьбы с непроизводственным травматизмом на Приднепровской железной дороге».

Как сообщает пресс-служба ПЖД, в нем примут участие представители Приднепровской железной дороги, Днепропетровского областного совета, Днепропетровской облгосадминистрации.

В рамках мероприятия состоятся презентация комплексной программы «Борьба с непроизводственным травматизмом и популяризация правил безопасности на Приднепровской железной дороге», итоговое заседание Рабочей группы по разработке Программы регионального развития транспортной структуры региона. Гостей ожидает также презентация видео-ролика «Экстренное торможение».

Приглашаем журналистов к участию в тематическом мероприятии.

Аккредитация обязательна до 16.00 26 мая 2009 года.

Телефоны для аккредитации: (0562) 33-27-63, (050) 361-82-12, (067) 245-6-245.