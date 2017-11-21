На пути к 4G: Нацкомиссия готовит изменения в законодательство для внедрения связи четвертого поколения

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), приняла за основу проект постановления Кабинета министров Украины "О внесении изменений в размеры платы за выдачу лицензий на пользование радиочастотным ресурсом Украины" и одобрила предложения о внесении изменений в План использования радиочастотного ресурса Украины для внедрения 4G в диапазоне 2300 МГц, сообщила пресс-служба комиссии.

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Данное решение было принято на заседании сегодня, 21 ноября.

"В связи с поступлением обращений ООО "Интеллектуальные коммуникации" насчет готовности провести конверсию в диапазоне полос радиочастот 2345-2400 МГц при определенных условиях и ООО "Телерадиокомпания "Пейзаж" о готовности освободить полосы частот, в которых предоставляются услуги абонентам компании в диапазоне 2300-2400 МГц, НКРСИ… приняла за основу проект .. и одобрила предложения о внесении изменений…", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, проект документа разработан с учетом результатов научно-исследовательской работы по вопросам исследования состояния распределения радиочастотного ресурса Украины.

В комиссии отметили, что минимальная плата за выдачу лицензии в диапазоне 2300 МГц на конкурсной или тендерной основе за 55 МГц со сроком действия 15 лет может составить 1,113 миллиарда гривень.

"Согласно результатам, минимальный размер лицензии на пользование радиочастотным ресурсом Украины за 5 МГц со сроком действия 15 лет в диапазоне 2300 МГц на всей территории Украины, учитывая действующую ставку рентной платы за 1 МГц (3 тысячи гривень), составляет 103 миллионов гривень, или 762,963 тысячи гривень за 1 МГц в одном регионе", - добавили в пресс-службе.

Также, этим решением комиссия одобрила предложения о внесении изменений в план использования радиочастотного ресурса Украины, в частности, о возможности применения LTE-технологии в диапазоне 2345-2400 МГц.

"В целях защиты прав потребителей, необходимо в условиях конкурса или тендера на получение лицензий на пользование радиочастотным ресурсом в этих полосах предусматривать возможность обеспечения непрерывности предоставления телекоммуникационных услуг потребителям действующими пользователями РЧР", - сообщили в комиссии, добавив, что предложения будут направлены в Администрацию Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины.

Как сообщал УНИАН, 4 июля 2017 года Кабинет министров Украины на заседании утвердил условия конкурса по продаже частот в диапазонах 2600 МГц с начальной стоимостью 2,3 миллиарда гривень и 1800 МГц с начальной стоимостью 4 миллиардов гривень для внедрения связи четвертого поколения 4G.

18 августа Кабинет министров внес изменения в план использования радиочастотного ресурса Украины, тем самым открыв диапазон 1800 МГц для внедрения в Украине радиотехнологии 4G.

22 сентября НКРСИ завершила подготовку нормативно-правовых актов для внедрения в Украине мобильной связи 4G.

7 ноября НКРСИ сообщила, что участников тендера на продажу 4G-лицензий в диапазоне 2600 МГц определят 23 января 2018 года, а торги состоятся в конце января.