Организаторы авиасалона "Фарнборо" запретили России выставлять военную технику

В пресс-службе "Фарнборо" ротметили, что руководствуются рекомендациями Организации по экспортному контролю при британском правительстве в отношении эмбарго Евросоюза на поставку вооружений и военной техники в Россию и из России. сообщает РБК.

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"Мы ждем всех участников, российских или других, которые подпадают под эти требования", - заявили в пресс-службе салона.

Организаторы при этом отметили значимость участия России для международной выставки. В 2016 году на "Фарнборо" было "существенное присутствие" российских компаний: "Ил", "Иркут", "Ростех", "Сухой", "Росвертол", ОАК и "Волга-Днепр групп". "Мы ожидаем такого же участия России в 2018 году", - отмечается в сообщении.

В 2018 году авиасалон "Фарнборо" пройдет с 16 по 22 июля.

Речь идет о санкциях, которые Европейский союз ввел против России 31 июля 2014 года в связи с оккупацией Крыма. Санкции запрещают странам блока импорт, покупку и транспортировку вооружений из России.

Кроме того, санкции запрещают любое участие в оказании услуг и поставках вооружения для российской оборонки или устройств двойного назначения, которые в итоге окажутся в ведении российских военных.

Исключениями являются ситуации, когда контракты были заключены до 1 августа 2014 года, а также когда российское компоненты и услуги необходимы для обслуживания оборудования, уже находящегося в ЕС.

Великобритания полностью поддержала санкции Евросоюза, однако еще за месяц до их введения ограничила участие российских компаний в выставочных мероприятиях, подобных авиасалону "Фарнборо". В интерпретации Организации по экспортному контролю при британском правительство (ECO) эмбарго распространяется на все товары, указанные в Военном реестре Великобритании (UK Military List, доступен по ссылке). В том числе туда входят летательные аппараты, авиационные двигатели и авиационное оборудование, предназначенные для военного использования.

Ранее заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Анатолий Пунчук заявил, что организаторы авиасалона запретили выставлять продукцию военного назначения на выставке в 2018 году.

Стоит отметить, что с подобными ограничениями российские компании сталкивались и раньше. Так, в 2016 году на "Фарнборо" выставлялась только гражданская продукция российских компаний, а в 2014 году из 17 человек российский делегации визы для участия в салоне получили только пятеро.