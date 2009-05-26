Nokia открыла онлайн-магазин

Финская компания Nokia, насчитывающая около 50 млн. пользователей во всем мире, объявила об открытии собственного онлайн-магазина Ovi Store по продаже программного обеспечения и другого контента, сообщает k2kapital cо ссылкой на Reuters.

Nokia стремится повторить успех аналогичного предприятия под названием App Store, открытого компанией Apple. Этот ресурс оказался настолько популярным среди пользователей, что они скачали миллиард приложений менее чем за год.

Финский производитель сотовых телефонов запустил новый сервис для ряда своих моделей в Австралии и Сингапуре. При этом, пользователи восьми стран могут оплачивать покупки в Ovi Store через телефонные счета.

Американский телекоммуникационный оператор AT&T также планирует открыть подобный магазин для своих клиентов в США к концу 2009 года.