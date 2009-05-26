«Укрзализныця» готовится к летним “пикам»

28 мая 2009 года в 14.00 в помещении «Укрзализныци» (Киев, ул. Тверская, 5, комн. 116) состоится брифинг на тему: «Обеспечение перевозок пассажиров во время сезонных пиков — одна из главных функций «Укрзализныци»».

Как сообщает пресс-служба ведомства, в брифинге примут участие начальник Главного пассажирского управления «Укрзализныци» Александр ИВАНЬКО, руководитель аналитической группы Консорциума «Менеджмент Консалтинг Групп» Дмитрий ПОДТУРКИН.

Участники пресс-конференции расскажут о подготовке железных дорог Украины к летним пассажирским перевозкам, введении нового графика движения поездов на 2009/2010 гг. и др.

Для представителей СМИ просьба аккредитоваться до 11.30 28 мая по телефонам (044) 465-24-28, 465-21-76, (067) 465-54-03.