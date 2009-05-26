УМС: Решение АМК снизит инвестпривлекательность отрасли

Решение Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) о признании операторов мобильной связи на рынке завершения телефонных соединений, принятое 25 мая 2009 года, снизит инвестиционную привлекательность отрасли и приведет к ряду других отрицательных последствий.

Такое мнение высказал корреспонденту УНИАН директор по корпоративному управлению и контролю компании «Украинская мобильная связь» (УМС, ТМ МТС-Украина) Андрей БЕРЕЗНЫЙ, комментируя решение АМКУ.

По его словам, позиция УМС остается неизменной – в компании считают, что излишнее регулирование конкурентных отношений в отрасли и введение ставок намного ниже существующих «будет иметь негативные последствия для страны в целом».

По его мнению, это, во-первых, «повлечет за собой уменьшение поступлений в госбюджет» (более 1 млрд. грн. по оценкам Государственной налоговой администрации). Во-вторых, уменьшит инвестиционную привлекательность отрасли и создаст барьеры для притока инвестиций, а значит, новых заказов для украинских подрядчиков, новых рабочих мест, дополнительных отчислений в бюджет и пр. И наконец, как считает А.БЕРЕЗНЫЙ, принятое решение АМКУ «может дестабилизировать рынок, обострив отношения между операторами».

Он считает, что сейчас фактически продолжится переговорный процесс, и компания УМС ожидает «проведения правового и экономического обоснования» упомянутого решения АМКУ, в частности, надлежащего согласования и принятия методики расчета

себестоимости услуг, на основании которой будут определяться ставки доступа на сети операторов и пр.

«С дальнейшими действиями компания будет определяться по мере развития ситуации», - отметил А.БЕРЕЗНЫЙ.

Как сообщал УНИАН, 25 мая 2009 года на своем заседании АМКУ единогласно принял решение о признании операторов мобильной связи «Голден Телеком», «Укртелеком», «Украинские радиосистемы», «Астелит», «Киевстар», «Украинская мобильная связь», «Интертелеком» и «Телесистемы Украины» компаниями, занимающими монопольное (доминирующее) положение на рынке услуги завершения телефонных соединений на своих сетях мобильной связи. АМКУ также единогласно принял решение о признании «Укртелекома» занимающим монопольное (доминирующее) положение на рынке услуги завершения телефонных соединений на сети фиксированной телефонной связи «Укртелекома».

Комментируя данное решение, исполняющий обязанности главы Антимонопольного комитета Александр МЕЛЬНИЧЕНКО отметил, что «АМКУ в течение нескольких месяцев создал условия, чтобы заработали саморегулирующие принципы, но этого не произошло», что, по его словам, и вынудило Антимонопольный комитет принять данное решение.

После вступления решения АМКУ о признании монополистами на рынке завершения телефонных соединений вышеуказанных операторов регулирование этих рынков и определение тарифов за взаимосоединение будет осуществляться НКРС.

Решение Антимонопольного комитета может быть оспорено в судебном порядке.

Напомним, в мае НКРС призвала операторов воздержаться от нарушений взаимосоединений сетей (интерконнекта) и пропуска трафика до окончательного согласования расхождений и решения споров между ними.

Справка УНИАН. В конце 2008 года возникли спорные вопросы у операторов мобильной связи "Астелит", "Украинская мобильная связь", "Украинские радиосистемы" при продлении сроков действия договоров с "Укртелекомом" о взаимосоединении сетей и предоставлении телекоммуникационных услуг в связи с требованием ОАО "Укртелеком" пересмотреть действующие расчетные таксы за завершение соединений на своей фиксированной сети. Кроме того, по данным НКРС, существуют определенные противоречия между самими мобильными операторами относительно условий взаимосоединения.

В конце 2008 года «Укртелеком» пересмотрел условия завершения звонков на своей сети фиксированной связи, предложив всем операторам мобильной связи поднять цену за такое завершение с 0,25 грн. за минуту до 0,50 грн. за минуту, установив симметричные ставки интерконнекта. Компания отказала операторам мобильной связи в продлении договоров на взаимосоединение на существовавших до этого условиях. Данный конфликт в 2009 году нашел продолжение в судах.