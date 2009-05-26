УЗ компенсировано только четверть перевозок льготников

За 4 месяца 2009 года железные дороги Украины перевезли пассажиров льготных категорий на сумму 146,2 млн. грн., получив 30,5 млн. грн. компенсаций, что составляет 20,9% от необходимой суммы.

Об этом УНИАН сообщает пресс-служба «Укрзализныци».

В частности, со стороны областных госадминистраций за перевозку льготников возмещено только 23,4% расходов - 20,9 млн. грн. из затрат в размере 89,4 млн. грн.

По данным ведомства, также сложной остается ситуация с финансированием перевозки студентов высших учебных заведений І-ІV уровней аккредитации и учащихся профессионально-технических учебных заведений. В частности, железные дороги за 4 месяца перевезли студентов на сумму 51,6 млн. грн., получив 9,3 млн. грн. компенсаций (18,2%).

При этом хуже всего обстоят дела с финансированием перевозки детей в возрасте от 6 до 14 лет. По данным «Укрзализныци», железные дороги выполнили таких перевозок на сумму 4,7 млн. грн., в то время как компенсации не получены вообще.

Справка УНИАН. В соответствии с действующим законодательством Украины железные дороги безотказно предоставляют льготный проезд 24 категориям граждан: ветеранам войны и труда, участникам ликвидации последствий аварии на ЧАЭС, пенсионерам по возрасту, студентам высших учебных заведений І-ІV уровней аккредитации и учащимся профессионально-технических заведений, детям в возрасте от 6 до 14 лет и др. К примеру, для участников Великой Отечественной войны, пенсионеров проезд бесплатный, для студентов дневной формы обучения - 50%, для детей 6-14 лет - 75% полной стоимости билета.

По Закону Украины «О железнодорожном транспорте» убытки от перевозок отдельных категорий граждан на льготных условиях должны компенсироваться за счет государственного или местного бюджетов в зависимости от того, каким органом власти принято такое решение. Однако на сегодня ситуация с финансированием остается критической, при этом законодательные акты не дают права железным дорогам приостановить перевозку пассажиров на льготных условиях.