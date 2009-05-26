Переоборудованные автобусы будут допускать к перевозкам по единой процедуре

Министерство транспорта и связи Украины предлагает разработать единый подход к определению процедур допуска переоборудованных транспортных средств к перевозке пассажиров.

Как сообщили УНИАН в пресс-служба Минтранса, министерство разработало соответствующий проект постановления Кабинета Министров Украины «О внесении изменений в п. 32 Правил предоставления услуг пассажирского автомобильного транспорта».

Данным проектом предусматривается приведение транспортных средств, переоборудованных из грузовых автомобилей в автобусы, в соответствие с требованиями законодательства в части безопасности их конструкции и допуска к предоставлению услуг по перевозке пассажиров.

Как отмечают в министерстве, проект постановления позволит создать единый подход к определению процедур допуска транспортных средств к перевозке пассажиров. Допуск к перевозкам осуществляется путем подтверждения соответствия автобусов требованиям нормативных документов относительно общей безопасности конструкции и технического состояния, которые применяются при проведении сертификации автобусов, которые были в использовании и ввозятся в Украину.

Согласно проекту, работы по приведению этих автобусов в соответствие с требованиями нормативных документов необходимо осуществлять на специализированных предприятиях, которые имеют технические возможности и конструкторскую документацию на проведение таких работ, согласованную в установленном порядке. При этом данные работы должны выполняться по конструкторским решениям, обеспечивающим соответствие автобусов требованиям нормативных документов относительно безопасности автомобилей с кузовами-фургонами многоцелевого назначения.

Замечания и предложения к проекту принимаются до 18 июня т.г.

В министерстве напоминают, что в настоящее время подавляющее большинство пассажирских автоперевозок в Украине (70-80%) осуществляются на переоборудованных из грузовых в пассажирские транспортных средствах.

Справка УНИАН. Кабинет Министров Украины постановлением № 989 от 12 ноября 2008 г. запретил с 1 января 2010 года предоставление услуг по перевозке пассажиров на междугородних маршрутах с использованием автобусов, переоборудованных из грузовых транспортных средств. Соответствующие изменения внесены в Правила предоставления услуг пассажирского автомобильного транспорта, утвержденные постановлением Кабмина от 18 февраля 1997 г. №176. Согласно постановлению, на других маршрутах запрет перевозок на переоборудованных автобусах вводится с 1 января 2012 года.

Напомним, в последней редакции постановления №176 запрет на перевозки пассажиров с использованием автобусов, переоборудованных из грузовых транспортных средств, вводился с 1 января 2012 года на все виды перевозок, в том числе и междугородние.