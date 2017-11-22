Шлагбаум открыт: Украина договорилась с Польшей о дополнительных квотах на грузоперевозки

Украина договорилась с Польшей о предоставлении украинским грузоперевозчикам дополнительной квоты разрешений на осуществление автомобильных перевозок через территорию Польши. Об этом сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины.

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"Сегодня польская сторона в телефонном режиме проинформировала украинскую сторону относительно положительного решения вопроса выделения дополнительных разрешений. По предварительной информации, польская сторона дала согласие на выделение украинским автоперевозчикам дополнительно 3000 разрешений категории "Евро-3" и 3000 разрешений категории "Евро-5" (завтра эта информация должна быть подтверждена соответствующим официальным сообщением польской стороны)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что эти разрешения польская сторона сможет передать только 27-28 ноября 2017 года.

"Таким образом, при соблюдении заявленных сроков, разрешения будут в наличии в пунктах выдачи для их оформления не ранее 29-30 ноября 2017 года", - говорится в сообщении.