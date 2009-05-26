В Стокгольме пройдет фестиваль старинного транспорта

31 мая в шведской столице состоится ежегодный Фестиваль старинного транспорта (Gärdesloppet). Как сообщает соб. корр. Travel.ru, публике будут представлены более 400 автомобилей, самоходных экипажей, мотоциклов, катеров и даже самолетов, созданных с начала XX века по середину 1950-х годов.

Уникальные машины, сохраненные любителями, будут представлены их хозяевами в соответствующей времени выпуска автомобиля одежде. В 9.00 фестиваль откроется завтраком для всех желающих на поле острова Юргорден (Djurgården), после чего в 10.30 начнется автопробег исторических автомобилей по улицам Стокгольма. Трасса пройдет через центр города, охватывая все острова шведской столицы.

В 12.00 фестиваль будет продолжен на острове Юргорден выступлениями музыкальных команд и множеством более локальных событий, в числе которых будет гонка исторических спортивных и гоночных машин, парад экипажей, шоу катеров на воде (если позволит погода) и выставка самолетов с демонстрацией некоторых из них в воздухе, если опять же позволят погодные условия. Официальная часть программы завершится в 16.00 вручением гран-при фестиваля лучшим транспортным средствам. Все мероприятия бесплатны для зрителей, кроме завтрака, купоны на который можно приобрести на месте.