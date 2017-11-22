Бизнесу не хватает разрешений на автоперевозки в Польшу - Гройсман поручил Омеляну решить проблему

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил министру инфраструктуры Владимиру Омеляну до конца текущей недели совместно с экспортерами найти решение проблемы дефицита польских разрешений на автомобильные грузовые перевозки.

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Об этом глава правительства сказал на заседании Кабинета министров в среду.

«Владимир Владимирович (Омелян - УНИАН), займитесь этим вопросом, и до конца недели дайте ответ... Для меня национальный производитель, который экспортирует, который производит национальный продукт, для меня в приоритете номер один. Если бизнес говорит, что есть проблемы - пожалуйста, сядьте, структурируйте, в чем проблема. Я так понимаю, еще и со Словакией есть проблема, поэтому с сегодняшнего дня сядьте и решите эту проблему», - отметил Гройсман.

В ответ Омелян сообщил, что украинской стороне удалось договориться о предоставлении дополнительных разрешений, что позволит «дотянуть» до конца года.

«У нас действительно есть такая ситуация, и эта ситуация на протяжении многих лет. Что сделано сегодня. После переговоров с польской стороной было предоставлено дополнительно 10 тыс. разрешений, и они были использованы. Также мы получили подтверждение польской стороны о предоставлении еще 6 тыс. разрешений, из них 3 тыс. - это дефицитные "Евро-3". Нам удастся дотянуть до конца года», - сказал министр инфраструктуры.

Как сообщал УНИАН, ранее пресс-служба Мининфраструктуры сообщила, что Украина договорилась с Польшей о предоставлении украинским грузоперевозчикам дополнительной квоты разрешений на осуществление автомобильных перевозок через территорию Польши. По предварительной информации, польская сторона дала согласие на выделение украинским автоперевозчикам дополнительно 3000 разрешений категории «Евро-3» и 3000 разрешений категории «Евро-5».