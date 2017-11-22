В Литве "открестились" от расследования против авто на "евробляхах"

Литва не проводит расследований перегона в Украину автомобилей с литовской регистрацией в обход украинских законов, сообщает КНК-медиа со ссылкой на официальное заявление литовской таможни.

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"Таможня Литвы, в свете недавно распространенного в средствах массовой информации заявления, сообщает, что не инициировала никакого расследования транспортных средств, зарегистрированных в Литве и используемых в Украине", – говорится на сайте ведомства.

Ранее Государственная фискальная служба Украины заявила, что вместе с литовскими коллегами начали расследования законности ввоза в страну машин с еврономерами.

"Литовские коллеги по запросу украинской стороны начали расследование в отношении законности ввоза и использования на территории Украины транспортных средств, зарегистрированных на территории Литовской Республики", – говорится на сайте украинского ведомства.

Однако, в литовской таможне добавляют, что передают Украине информацию на всезапросы. К тому же, у украинских правоохранителей открыт доступ к литовской базе данных зарегистрированных машин Regitras.

"Коллеги из Украины постоянно обращаются к таможне Литвы по нарушениям таможенного законодательства и из таможенных органов Литвы получают всю необходимую информацию о проводимых ими расследованиях", – отметили в литовской таможне.