Высший хозсуд признал крупную сеть АЗС виновной в "бензиновом сговоре"

Высший хозяйственный суд удовлетворил ходатайство Антимонопольного комитета Украины (АМКУ), признав виновной топливную компанию «АМИК Украина» (оператора сети АЗС AMIC) в сговоре на рынке моторного топлива в течение 2013-2016 годов и оставив в силе решение о наложении штрафа в размере 12,5 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.

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«21 ноября 2017 года Высший хозяйственный суд Украины полностью удовлетворил кассационную жалобу Антимонопольного комитета Украины по иску ПИИ «АМИК Украина» о признании недействительным решения комитета, которым компания была привлечена к ответственности за совершение антиконкурентных согласованных действий», - отмечается в документе.

По информации АМКУ, после решения Высшего хозсуда вступило в силу ранее принятое решение Хозяйственного суда г. Киев. Этим решением первичная инстанция отказалась удовлетворить иск «АМИК Украина» к АМКУ и признала законным наложение штрафа на топливную компанию в размере 12,5 млн грн

«Штраф, наложенный комитетом на ПИИ «АМИК Украины» (12,5 млн грн) подлежит уплате, а в случае неуплаты подлежит принудительному взысканию вместе с пеней за несвоевременную уплату», - отметили в АМКУ.

Также отмечается, что Высший хозсуд 7 ноября удовлетворил подобное ходатайство АМКУ и оставил в силе штраф для компании «Параллель-М» в размере 1,4 млн грн, а также направил на новое рассмотрение дело о штрафе на сумму 54 млн грн, наложенном на компанию «ВОГ Ритейл».

Как сообщал УНИАН, в январе 2016 года АМКУ начал расследование возможных согласованных антиконкурентных действий операторов рынка светлых нефтепродуктов в 2013-2016 годах.

В конце октября 2016 года АМКУ оштрафовал операторов рынка нефтепродуктов, которые являются владельцами сетей АЗС под брендами ОККО, "Параллель", WOG, AMIC, SOCAR, Shell, на 204,3 млн грн за согласованные действия при формировании розничных цен на топливо в 2013-2016 годах. В частности, на компанию «Золотой Экватор» был наложен штраф в размере 16,2 млн грн, «ВОГ Ритейл» - 54,3 млн грн, «ОККО Нефтепродукт» - 77,8 млн грн, «Альянс Холдинг» - 39,7 млн грн, «АМИК Украина» - 12,5 млн грн, «СОКАР Петролеум» - 2,5 млн грн, «Параллель» - 1,4 млн грн.