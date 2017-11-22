"Укрзализныця" назначила на 25 декабря дополнительный скоростной поезд Киев-Тернополь

Публичная акционерная компания "Укрзализныця" для удовлетворения спроса пассажиров на перевозки железнодорожным транспортом в период новогодних праздников назначила на 25 декабря дополнительный рейс скоростного двосистемного поезда Skoda №747/748 по маршруту Киев - Тернополь – Киев, сообщила пресс-служба компании.

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В пресс-службе "Укрзализныци" сообщили, что этот поезд отправится из Киева 25 декабря, а в обратном направлении - 26 декабря.

В то же время пресс-служба отметила, что будет отменен рейс №747/748 Киев - Тернополь - Киев отправлением из Киева 24 декабря 2017 и отправлением из Тернополя 25 декабря 2017 в связи с низким спросом на перевозки в этот день.

В сообщении отмечается, что билеты на данный поезд можно приобрести на сайте booking.uz.gov.ua или в железнодорожных кассах.

Как сообщал УНИАН, с 3 ноября "Укрзализныця" запустила новый скоростной поезд «Интерсити» № 747/748 по маршруту Киев - Тернополь – Киев.