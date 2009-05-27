Минфин США станет акционером General Motors

Министерство финансов США будет мажоритарным акционером автопроизводителя General Motors (GM) по итогам реорганизации. Правительства США и Канады будут в совокупности владеть тремя четвертями капитала новой компании, пишет газета The Washington Post со ссылкой на информированные источники.

План реорганизации, разработанный под контролем администрации Барака Обамы, предусматривает кредит GM в размере 30 млрд долл. в дополнение к уже инвестированным 19,4 млрд долл. Канада готова предоставить около 9 млрд долл. в обмен на меньшую долю в капитале, по данным источников WP. Пока все данные предварительные, суммы могут поменяться в ходе переговоров, сообщает Finance.ua.

Впервые GM обратилась за помощью к правительству США осенью прошлого года. Государство предоставило компании кредит на 13,4 млрд долл., однако уже в марте автопроизводитель попросил у министерства финансов страны еще 16,6 млрд долл.

В сумме на реорганизацию GM будет выделено около 60 млрд долл., что делает программу помощи автопроизводителю одной из крупнейших с начала экономического кризиса и одной из самых больших реорганизаций компаний в истории США.

Задачей властей является быстрая реорганизация GM под контролем правительства по примеру Chrysler. Процедура банкротства Chrysler, начатая 30 апреля, как ожидается, может завершиться уже на этой неделе. На преобразование GM уйдет больше времени, в том числе из-за огромного числа представительств корпорации за пределами США - General Motors работает почти в 140 странах.

Минфин США не планирует оставаться акционером GM надолго и принимать активное участие в деятельности компании, пишет газета The Wall Street Journal. В совете директоров не будет государственных служащих, хотя правительство рассчитывает на контроль за назначением ряда его членов.